Le long métrage marocain "Triple A" primé au Festival international du film de Bruxelles à Dakar

Le long métrage marocain "Triple A" réalisé par Jihane El Bahhar a été primé au Festival international du film de Bruxelles, qui s'est déroulé du 03 au 07 décembre dans la capitale sénégalaise et dont le Maroc a été l'invité d'honneur.



Le film qui relate trois histoires d’amour de protagonistes marginalisés dont les destins vont se croiser de manière inattendue, a remporté le prix du meilleur scénario et celui de la meilleure interprétation masculine décerné à l'acteur Aziz Dadas pour son rôle dans le film.



Outre "Triple A", le cinéma marocain a participé à la compétition internationale du festival à travers deux autres œuvres artistiques, à savoir "Amira" de sa réalisatrice Rachida Saadi dans la catégorie court métrage et "Cubarouis (Maroc-Cuba)" d’Aziz Khouadir dans la catégorie documentaire.



Tourné pendant la période du confinement, le court métrage primé raconte l’histoire d’un couple: Amira et Karam mènent avec leur fille Sonia une vie très paisible mais monotone pour Amira qui veut travailler pour aider son mari à acheter un appartement. Karam est sur le point de signer le contrat de vente quand il découvre que sa femme cache de l’argent. Il décide avec l’aide de son copain de la prendre en flagrant délit d’adultère.



Selon les organisateurs, le festival a honoré ses promesses durant 5 jours en proposant des films d’ici et d’ailleurs à travers une sélection éclectique qui renforce la précision et l’aspiration des réalisateurs africains et belges dans le monde.



Tourné vers un nouvel horizon, l'événement marque une étape mémorable dans son parcours. "Réputée pour son effervescence artistique et son rôle majeur pour le cinéma panafricain, Dakar a offert un cadre idéal pour célébrer cette 9ème édition et promouvoir le cinéma panafricain en Belgique et ailleurs", ont souligné les organisateurs.



Le festival a comporté trois compétitions, une internationale, une autre dédiée aux jeunes et une troisième axée sur les documentaires, outre des rencontres et des forums destinés à explorer les enjeux actuels de l’industrie cinématographique.