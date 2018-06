Le groupe Texas enflamme la scène OLM Souissi

Le célèbre groupe écossais Texas a livré, jeudi soir sur la scène OLM Soussi, un concert de haut niveau, dont le public est ressorti rafraîchi, dans le cadre de sa participation à la 17ème édition du Festival Mawazine-rythmes du monde, qui se poursuit jusqu’au 30 juin. La belle et joyeuse formation de pop rock, Britpop et rock alternatif a déroulé au début de la soirée une parfaite sélection de ses chansons les plus populaires, oscillant entre le nouveau, avec les tubes à succès “The Conversation”, “In Demand” et “Work it Out”, et l’ancien, à travers les titres “Summer Son”, “She Has a Halo” ou encore “Everyday Now”, devant une foule réceptive et ravie.

Content d’être de retour au Maroc pour se reproduire après une première à Casablanca, Texas a présenté, après cette incroyable entrée en matière, le meilleur de son riche répertoire, avec une interprétation baignant dans un registre romantique paré de mélancolie de “I Don’t Want a Lover”, “Tired of Being Alone” et “In Our Lifetime”, sous les acclamations inlassables de festivaliers conquis. Plus tôt dans la journée, le groupe avait fait savoir qu’il réservait plusieurs surprises au public marocain, souhaitant que son passage à Mawazine sera un grand moment d’interaction et de divertissement, un pari qu’ils ont l’air d’avoir réussi.

Formé entre 1985 et 1986 par la chanteuse Sharleen Spiteri, le guitariste Ally McErlaine, le bassiste Johnny McElhone et le batteur Stuart Kerr, Texas a été révélé, dans un premier temps, en Angleterre grâce au single “I Don’t Want a Lover”, sorti en 1989, avant de se faire connaître dans toute l’Europe à la fin des années 1990, avec les tubes “In our Lifetime” et “Summer Son”.