Le groupe Attijariwafa bank remporte deux nouveaux prix à Londres

Lors de la 12ème édition de la cérémonie de remise des prix « African Banking Awards 2019» par EMEA Finance Magazine, le groupe Attijariwafa bank s’est vu décerner deux prix d’excellence le 5 décembre dernier à Londres : « Meilleure banque marocaine de l’année 2019», et ce, pour la cinquième année consécutive. CBAO, pour sa part, a été élue « Meilleure banque au Sénégal pour l’année 2019 », et ce pour la troisième fois consécutive.

Selon le magazine britannique de référence, ces deux consécrations viennent récompenser les progrès réalisés par le groupe Attijariwafa bank au cours de l’année 2019, car il a su équilibrer son expansion et sa croissance en tenant compte des risques dans un contexte parfois difficile, et offrir à ses clients diversifiés de nouveaux produits et services innovants, excellant dans les services bancaires d’investissement.

« Attijariwafa bank a un plan de responsabilité sociale d’entreprise mûr et bien pensé. Nous sommes impressionnés par le soutien manifeste aux TPME non seulement au Maroc, mais également à travers l’importante plateforme géographique du groupe, qui s’étend sur 26 pays de la région EMEA. La banque s’est engagée concrètement à investir 27 milliards de dirhams dans de nouveaux prêts aux petites entreprises au Maroc uniquement », a déclaré Christopher Moore, éditeur et PDG du magazine EMEA Finance.

Précisons que le magazine EMEA Finance est un périodique important, basé à Londres, qui traite du secteur financier en Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, régions parmi les plus dynamiques et émergentes du monde. EMEA Finance, source d’information complète pour le secteur de la finance dans la région EMEA, est un périodique exclusivement dédié aux événements financiers, aux activités et succès liés au secteur financier international.

Le magazine EMEA Finance est publié six fois par an. Des suppléments pertinents et informatifs fournissant l’analyse et l’investigation de sujets spéciaux sont fréquemment inclus dans le magazine.