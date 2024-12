Le gouvernement espagnol présente son plan stratégique 2025-2028 pour l'Afrique

Le gouvernement espagnol a présenté, jeudi, son plan stratégique 2025-2028 pour l'Afrique, visant notamment à consolider les relations économiques et diplomatiques entre Madrid et les pays du continent.



"Notre pays veut entamer une nouvelle ère dans sa relation avec le continent africain, sur un pied d'égalité", a déclaré le chef du gouvernement espagnol, Pedro Sánchez, lors de la cérémonie de présentation de cette nouvelle stratégie au Palais de la Moncloa, siège de la présidence du gouvernement à Madrid.



Ce plan stratégique, qui comporte "100 mesures", repose notamment sur le renforcement du "dialogue politique" avec l'Afrique, via notamment la création d'une fondation pour "générer des opportunités académiques" pour la jeunesse africaine.



Au sujet de la question de la migration, le responsable a fait savoir que son gouvernement lancera au cours du prochain trimestre, une stratégie de mobilité professionnelle "visant à établir un modèle migratoire qui profite tant aux pays d’origine qu’aux migrants et à l’Espagne en tant que pays d’accueil", résumant la dite stratégie en cinq axes principaux: renforcer, grandir, connecter, protéger et vivre ensemble.



Selon le chef de l'exécutif espagnol, le plan ambitionne avant tout de "créer des voies sûres et légales qui renforcent les systèmes de formation, en particulier la formation professionnelle dans les pays africains", afin de prévenir les risques liés aux réseaux de traite humaine.



M. Sánchez a, en outre, relevé que "l'Afrique est déjà un partenaire clé pour l'Espagne et son importance va continuer de croître dans les années à venir". Il a, dans ce contexte, rappelé que les échanges commerciaux entre l’Espagne et le continent africain dépassent désormais ceux avec l'Amérique latine.



La cérémonie s'est déroulée en présence de membres du gouvernement espagnol dont le ministre des Affaires étrangères, et de plusieurs ambassadeurs africains accrédités à Madrid, dont l'ambassadeur du Maroc, Mme Karima Benyaich.