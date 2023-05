Le gazoduc Nigeria-Maroc, l'un des projets les plus ambitieux

Le gazoduc Nigeria-Maroc est l'un des projets les plus ambitieux, a indiqué le PDG de la Compagnie pétrolière nationale du Nigeria (NNPC), Malam Mele Kyari.



"Le gazoduc Nigeria-Maroc est l'un des projets les plus ambitieux que nous ayons. Il va coûter plus de 25 milliards de dollars, mais surtout, il va relier 11 pays d'Afrique de l'Ouest à nos sources de gaz", a déclaré M. Mele Kyari dans un entretien accordé au quotidien nigérian "Daily Trust".



Mettant en avant l'importance de ce mégaprojet, il a souligné qu'à travers ce projet, "nous allons créer de la prospérité autour du Nigeria".



"Nous créerons ainsi la prospérité autour du Nigeria, la paix autour de nous et un marché pour l'énorme quantité de gaz dont nous disposons", a-t-il fait valoir, relevant, en outre, que "ce gaz se retrouvera en Europe".

Interrogé sur le financement de ce projet à forte valeur ajoutée, le responsable nigérian a indiqué que "le monde est prêt à le financer".



"Nous disposons d'indications substantielles sur le bouclage du financement. De nombreuses institutions financières se sont réunies autour de la même table. Le monde a besoin de gaz et il le financera", a-t-il poursuivi.



En avril dernier, la NNPC avait annoncé qu'elle allait investir 12,5 milliards de dollars pour obtenir une participation de 50% dans le projet de gazoduc Nigeria-Maroc, d'une valeur de 25 milliards de dollars.



Ce projet historique devrait établir un record en tant que plus long gazoduc offshore du monde, couvrant environ 5.600 km à travers 11 pays africains.



Le gazoduc Nigeria-Maroc est l'un des projets phares liant les deux pays en passant par plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest. Les études de ce mégaprojet sont à un stade avancé et des mémorandums d'entente ont été signés lors des derniers mois.



Le premier a été signé entre la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la République fédérale du Nigeria et le Royaume du Maroc.

Deux autres ont été signés respectivement entre le Maroc, le Nigeria et la Mauritanie, d'une part, et le Maroc, le Nigeria et le Sénégal, d'autre part.



Cinq autres mémorandums d'entente tripartites ont été conclus respectivement et successivement entre le Maroc et le Nigeria, d'une part, et la Gambie, la Guinée Bissau, la Guinée, la Sierra Leone et le Ghana, d'autre part.



Le projet stratégique de gazoduc Nigeria-Maroc, qui émane de la vision clairvoyante de Sa Majesté le Roi Mohammed VI et du président nigérian Muhammadu Buhari, longera la côte ouest-africaine depuis le Nigeria, en passant par le Bénin, le Togo, le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Liberia, la Sierra Leone, la Guinée, la Guinée-Bissau, la Gambie, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'au Maroc.



Il sera connecté au gazoduc Maghreb-Europe et au réseau gazier européen et permettra aussi d'alimenter les Etats enclavés du Niger, du Burkina Faso et du Mali.