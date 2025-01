Le froid polaire sur Washington contraint Trump à prêter serment à l'intérieur du Capitole

Il fera -12° C lundi matin, - 6° à midi et un vent glacial quand Donald Trump prêtera serment: le très prochain 47e président américain a annoncé vendredi que son investiture aurait lieu à l'intérieur du Capitole, une première en 40 ans.



Le froid polaire qui figera la capitale fédérale Washington et le monumental siège du Congrès des Etats-Unis contraint le républicain à renoncer à réaliser à l'extérieur cette cérémonie institutionnelle et très chorégraphiée qui se déroule tous les quatre ans, le 20 janvier.



"Un vent arctique balaie le pays. J'ai décidé par conséquent que le discours d'investiture serait prononcé dans la Rotonde du Capitole, comme pour Ronald Reagan en 1985, déjà en raison d'un très grand froid", a écrit Donald Trump sur son réseau Truth Social.



Ce bouleversement du protocole signifie que le tribun, qui doit selon la tradition prêter serment sur la Bible, ne se tiendra pas sur les marches extérieures du Capitole qui domine l'immense National Mall, majestueuse esplanade qui s'étend jusqu'à l'obélisque du Washington Monument.



Donald Trump s'est dit préoccupé par des "conditions dangereuses pour les dizaines de milliers" de membres des forces de l'ordre, "les chevaux", ainsi que pour des "centaines de milliers" de spectateurs forcés d'être "dehors pendant des heures".



Ce changement promet d'être un casse-tête logistique alors que des dizaines de milliers de chaises ont été dressées sur le Mall et que des milliers de photographes et des télévisions devaient s'y pré-positionner.



Une estrade commençait déjà à être montée vendredi après-midi sous la Rotonde du Capitole, selon des journalistes présents sur place. "Ce sera une magnifique expérience populaire, surtout pour la très forte audience (attendue) à la télé", a vanté l'homme d'affaires.



L'affluence sur le Mall est un énorme enjeu symbolique pour Donald Trump. Sa première prestation de serment, le 20 janvier 2017, continue de faire l'objet de polémiques sur le nombre de spectateurs ce jour-là: entre 1,5 million et quelques dizaines de milliers selon les sources. Le républicain aujourd'hui âgé de 78 ans avait comparé sa cérémonie à celle de son prédécesseur et rival Barack Obama en 2009.

Cette année, quelque 220.000 billets avaient déjà été distribués selon des sources parlementaires, avant la décision de rapatrier la cérémonie dans les murs du Capitole.



A la place, la Capital One Arena, grande salle multisport et de concert de 20.000 places au centre de Washington sera "ouverte lundi pour assister en direct à cet événement historique", a dit Donald Trump. "J'y rejoindrai le public après ma prestation de serment", a promis l'ancien animateur de télévision.



Les personnes qui braveront le vent et le froid pourront toujours se tenir le long de la parade très chorégraphiée du président investi, du Capitole à la Maison Blanche, sur Pennsylvania Avenue.



Cette artère et le quartier alentour sont protégés par des barrières noires métalliques de 2,4 m de haut et par quelque 25.000 policiers et militaires, selon le Secret Service, la police en charge de la protection du président et des hautes personnalités.



Un soutien de Donald Trump venu exprès de Californie, Matthew Medill, reconnaît auprès de l'AFP que beaucoup seront déçus mais s'attend "à beaucoup d'enthousiasme jubilatoire, quel que soit le temps qu'il fera".

Il s'agira en tout cas d'une des météos les plus polaires de l'histoire des Etats-Unis pour un 20 janvier.



Pour sa seconde investiture en 1985, le républicain Ronald Reagan avait dû aussi s'abriter sous le Capitole et annuler un défilé militaire. Celle du démocrate John F. Kennedy en 1961 s'était toutefois tenue par - 5°C et sous 20 cm de neige. Et le neuvième président des Etats-Unis, William Henry Harrison, avait voulu braver l'hiver en 1841 pour montrer qu'à 68 ans il était encore en forme. Sorti sans manteau, ni chapeau, il avait attrapé une pneumonie qui l'emporta un mois après.