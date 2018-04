Le film marocain “Hayat” projeté à Tunis

Le long-métrage marocain “Hayat” de Raouf Sebbahi a été projeté, samedi à la cité de la culture à Tunis, dans le cadre de la participation de l’ambassade du Royaume en Tunisie à la célébration de la Journée internationale de la Francophonie.

Le film relate l’histoire de plusieurs personnes qui se rencontrent par hasard dans un autocar pour faire le voyage Tanger-Agadir au cours duquel des relations se nouent et des situations imprévisibles et drôles vont se dérouler. Il s’agit d’un film sur des choses de la vie qui n’est pas toujours tranquille et qui réunit une brochette des meilleurs jeunes acteurs marocains, dont Driss Roukh, Azelarabe El Keghat, Latifa Ahrare, Abderrahim El Meniari, Oussama Bastaoui, Hassan Badida, Saleh Ben Saleh, Sabah Ben Seddik, Nisrine Erradi, Younes Benchakour, Meryem Bakouche, El Mehdi Foulane, Ibtissam Laâroussi et Hachem Bastaoui.

Le film sous-titré en français a séduit le public présent comprenant des ambassadeurs accrédités en Tunisie, des universitaires, des étudiants et des membres de la communauté marocaine établie à Tunis, qui ont pu admirer le brassage culturel du Maroc.

S’exprimant à cette occasion, Mme Latifa Akharbach, ambassadrice du Maroc en Tunisie, a indiqué que le film est une sorte de road-movie qui nous fait découvrir un nouveau Maroc et des personnages atypiques mais si touchants. Il s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle génération de films qui traduit l’essor qu’a connu le cinéma national au cours des dernières années, a-t-elle précisé.

Le long-métrage, qui a remporté plusieurs prix dont ceux de la meilleure image lors du dernier Festival national du film de Tanger et du meilleur film décerné par le festival du film africain en Finlande, présente l’image du Maroc, un pays fort par sa diversité et son unité, a précisé l’ambassadrice, également présidente du Groupe des ambassadeurs francophones à Tunis.

Cette projection s’inscrit dans le cadre de la Semaine du film francophone, organisée par le Groupe des ambassadeurs francophones avec le concours du Centre national du cinéma et de l’image et de la cinémathèque tunisienne et qui a permis au public tunisien d’apprécier des œuvres cinématographiques très récentes en provenance de 12 pays.