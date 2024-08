Le film lituanien "Toxic" remporte le grand prix du Festival du film de Locarno

"Toxic", un film lituanien racontant le quotidien de deux adolescents cherchant à échapper à leur ville natale déprimante, a gagné le grand prix du Festival du film de Locarno, qui s'est achevé samedi soir.



Le premier film de la réalisatrice de 30 ans, Saule Bliuvaite, a remporté le Léopard d'Or face à 16 autres oeuvres, toutes des premières internationales. La plus jeune réalisatrice à concourir a expliqué que son film racontait la transition compliquée entre l'enfance et l'âge adulte.



"Le sentiment d'être coincé entre deux mondes et de chercher une direction est universel", a estimé la Lituanienne.

Le Léopard d'Or est doté d'une récompense de 75.000 francs suisses (78.460 euros) partagée entre réalisateur et producteur.



La prestigieuse liste des lauréats du prix comprend Roberto Rossellini, John Ford, Stanley Kubrick, Milos Forman, Mike Leigh and Jim Jarmusch.

La star de Bollywood Shah Rukh Khan, 58 ans, a obtenu le Pardo alla carriera, attribué à des personnalités dont les contributions artistiques ont redéfini le cinéma.



"Je pense que le cinéma a été le média le plus profond et le plus porteur d'influence de notre temps", a-t-il commenté sur la place de Locarno bondée

Le festival suisse a également décerné des prix spéciaux à Shah Rukh Khan, Jane Campion et Alfonso Cuaron. Créé en 1946, il est l'un des plus vieux festivals au monde et se consacre au cinéma d'auteur.



Organisé sur le bord du Lac majeur, dans la région italophone de Ticino (sud de la Suisse), le festival projette des films sur la place centrale de Locarno où se trouve l'un des plus grands écrans de cinéma du monde.

La place peut accueillier jusqu'à 8.000 cinéphiles.



Le 77ème festival, qui avait démarré le 7 août, a projeté 104 films en première mondiale et 15 premiers films.

Le réalisateur mexicain oscarisé Alfonso Cuaron a obtenu un prix pour l'ensemble de son oeuvre.



La Néo-Zélandaise Jane Campion a été honorée du Léopard d'honneur donné aux personnalités exceptionnelles du monde du cinéma.

Plus de 150.000 personnes ont assisté cette année au festival.