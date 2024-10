Le fabricant de pneus Hankook lance sa filiale au Maroc

Le fabricant de pneus haut de gamme Hankook a annoncé l’ouverture de sa filiale commerciale au Maroc, marquant une étape importante dans l’expansion géographique du Groupe en Afrique.



Cette décision stratégique, initiée par le siège européen de l’entreprise, vise à renforcer la présence de Hankook dans la région du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, indique un communiqué de l’entreprise qui proposera une large gamme de produits innovants et de haute qualité, soutenus par des centres de recherche mondiaux, de nombreux brevets et des développements technologiques avancés.



Dans ce sens, Don Yi Jeon a été nommé directeur général de la nouvelle filiale marocaine. Ayant rejoint Hankook en 2007, il a occupé divers postes en marketing et ventes au siège de l’entreprise en Corée et a déjà supervisé la région Moyen-Orient/Afrique en tant que directeur principal du bureau de vente de Hankook à Dubaï, fait savoir le communiqué, soulignant que son expérience et sa vision stratégique joueront un rôle clé dans le succès de l’expansion de Hankook dans cette région stratégique.



Pour le président et COO de Hankook Tire Europe, Sanghoon Lee, "ce nouveau bureau au Maroc est une étape importante pour renforcer notre présence en Afrique du Nord", se disant convaincu que, sous la direction de Don Yi Jeon, Hankook augmentera non seulement sa part de marché, mais proposera également des solutions innovantes et durables, adaptées aux besoins des clients locaux, rapporte la MAP.



Le développement de la présence de Hankook au Maroc offrira aux clients locaux un accès élargi à une gamme encore plus diversifiée de pneus de haute qualité, adaptés à divers types de véhicules, tels que les voitures particulières, les camionnettes, les SUV, les véhicules de loisirs, ainsi que les camions et les bus.



Les pneus Hankook sont reconnus pour leur durabilité, leurs performances exceptionnelles et leur sécurité optimale. Chaque produit est conçu pour offrir une expérience de conduite supérieure, avec une attention particulière à l'adhérence, à la stabilité et le confort.



Au-delà des performances, Hankook s’engage à promouvoir des pratiques durables et à réduire son empreinte carbone. L’entreprise investit en permanence dans la recherche & développement pour créer des pneus à base de matériaux recyclés et renouvelables. Cette approche s’inscrit dans une vision à long terme pour une mobilité plus verte et respectueuse de l’environnement.



Hankook s’engage également à offrir un service client exceptionnel. La nouvelle filiale au Maroc permettra de mieux répondre aux besoins des clients locaux avec une équipe dédiée, un support technique de premier ordre et un réseau de distribution efficace. Les clients bénéficieront de conseils personnalisés et d’une assistance rapide pour garantir un service professionnel.



Hankook Tire fabrique à l’échelle mondiale des pneus radiaux innovants et primés de qualité supérieure, destinés aux voitures particulières, camionnettes, SUV, véhicules de loisirs, camions, bus ainsi qu’aux véhicules des sports automobiles (courses sur circuit, circuits urbains, rallyes).



Dans sa quête vers l’excellence, Hankook Tire investit continuellement dans la recherche & développement, en maintenant cinq centres R&D et huit sites de production à travers le monde. Des solutions sur mesure pour les marchés européens, ainsi que des équipements d’origine européenne selon les exigences des principaux fabricants automobiles de luxe, sont développés au Centre technique régional de l’entreprise à Hanovre, en Allemagne. La production destinée au marché européen est assurée dans l’usine ultramoderne de Rácalmás, en Hongrie, inaugurée en juin 2007 et est en constante expansion.



Le siège européen de Hankook Tire est situé à Neu-Isenburg, près de Francfort, en Allemagne. Le fabricant dispose également de filiales dans plusieurs pays européens et commercialise ses produits via des distributeurs régionaux dans d’autres marchés locaux. Hankook Tire emploie environ 20.000 collaborateurs dans le monde et commercialise ses produits dans plus de 160 pays.



Depuis 2023, l’entreprise est le partenaire technique et fournisseur exclusif de pneus de la Génération 3 pour le championnat du monde FIA ABB Formula E.

Les principaux constructeurs automobiles internationaux font confiance aux pneus Hankook pour leurs équipements d’origine. Environ 38% des ventes mondiales de la société sont réalisées en Europe.