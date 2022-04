Le dirham se déprécie de 0,87% face à l'euro en mars

Le dirham s'est déprécié de 0,87% face à l'euro et de 3,77% vis-à-vis du dollar en mars 2022, selon Bank Al-Maghrib (BAM).



Pour ce qui est des opérations d’adjudications en devises de BAM avec les banques, aucune séance d’adjudication n’a été tenue depuis janvier 2022, ressort-il de la récente revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de la Banque centrale.

Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirhams s’est situé à 26 milliards de dirhams (MMDH) en février 2022, en hausse de 2,1 MMDH par rapport au même mois une année auparavant.



Concernant les opérations des banques avec la clientèle, leur volume s’est établi à 29,2 MMDH pour les achats au comptant et à 19,4 MMDH pour ceux à terme, contre respectivement 22,9 MMDH et 14 MMDH une année auparavant. Quant aux ventes, elles ont porté sur un montant de 29,2 MMDH pour les opérations au comptant et de 7,2 MMDH pour celles à terme, après 22,7 MMDH et 3 MMDH respectivement.



La position nette de change des banques est ressortie ainsi déficitaire de 6,2 MMDH à fin février, après 5,1 MMDH à fin janvier.