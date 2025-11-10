Augmenter la taille du texte
Le dirham se déprécie de 0,8% face à l'euro

Lundi 10 Novembre 2025

Le dirham s'est déprécié de 0,8% face à l'euro et de 1,6% vis-à-vis du dollar américain entre les mois de septembre et d'octobre 2025, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

Selon la récente Revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière de BAM, aucune séance d'adjudications de devises n'a été tenue par la Banque Centrale depuis décembre 2021.

Au niveau du marché interbancaire, le volume des échanges de devises contre dirham a accusé une baisse annuelle de 40,8% à 22,7 milliards de dirhams (MMDH) en septembre dernier.

S'agissant des opérations des banques avec leur clientèle, leur volume est passé à 40,4 MMDH pour les achats au comptant et à 17,2 MMDH pour ceux à terme en septembre 2025, au lieu de 38 MMDH et 15,4 MMDH respectivement au même mois une année auparavant.

De même, les ventes se sont stabilisées à 33,9 MMDH, après 33,8 MMDH, pour celles au comptant et ont augmenté à 6,1 MMDH, au lieu de 2,9 MMDH, pour celles à terme.
 

Libé

Tags : dirham, euro

