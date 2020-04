Le concert virtuel “One World: Together at Home” lève 200 millions de dollars

Le concert virtuel mondial "One World: Together at Home", initié samedi soir par la chanteuse américaine Lady Gaga, a réussi à lever plus de 200 millions de dollars en faveur de la lutte mondiale contre la pandémie de Covid-19, a annoncé l'organisateur Global Citizen. L'événement destiné aux millions de confinés de par le monde a réuni 127,9 millions de dollars pour le Fonds de réponse solidaire COVID-19 de l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) et 72,8 millions de dollars pour les intervenants locaux et régionaux, précise un communique de Global Citizen. L'événement en ligne en hommage de ceux qui sont en première ligne de la lutte contre le nouveau coronavirus a été diffusé dans le monde entier et présenté comme le plus grand concert depuis le Live Aid de 1985 en faveur de la famine en Ethiopie, qui a été regardé par 1,9 milliard de personnes.

Les anciennes premières dames Laura Bush et Michelle Obama figuraient parmi plus de 70 artistes et célébrités à participer depuis leur domicile. "Laura et moi voulons exprimer notre immense gratitude aux professionnels de la santé, aux premiers intervenants et à tant d'autres en première ligne qui risquent leur vie en notre nom", a déclaré Mme Obama. "Nous sommes reconnaissants envers nos pharmaciens, les vétérinaires, les policiers, les travailleurs de l'assainissement et ceux d'entre vous qui travaillent dans les épiceries ou qui livrent de la nourriture ou des fournitures à nos maisons", a renchéri Mme Bush, ajoutant : "Vous êtes le tissu de notre pays et votre la force nous fera traverser cette crise". L'événement a été retransmis en direct à la télévision et sur la plupart des principaux services de streaming, y compris YouTube, Facebook, Instagram, Twitch, Twitter, Apple et Amazon Prime Video. Parmi les autres stars ayant animé la soirée figurent Taylor Swift, Elton John, Lizzo, Billie Eilish, Céline Dion et The Rolling Stones. Le concert a été animé par les comédiens Stephen Colbert, Jimmy Kimmel et Jimmy Fallon.