Le cinéma marocain sous les feux de la rampe au Festival du film francophone à Dublin

Le 7e art marocain a été à l'honneur lors de l'ouverture, jeudi soir, du Festival du film francophone à Dublin, avec la projection du film "Animalia" de la réalisatrice franco-marocaine Sofia Alaoui.



Cet événement, qui a réuni 29 ambassadeurs accrédités en Irlande, membres du Groupe de la Francophonie, ainsi que la communauté marocaine et francophone du pays, a permis de mettre en avant le travail et la vision artistique de la cinéaste marocaine.



Dans une allocution à cette occasion, l'ambassadeur du Maroc en Irlande, Lahcen Mahraoui, a souligné le rôle du cinéma marocain au sein du monde francophone, comme un puissant vecteur de dialogue et d'échange culturel.



Alors que nous célébrons la Journée internationale de la femme, il est opportun d'ouvrir le festival avec un long-métrage réalisé par une femme remarquable, mettant en scène une figure féminine forte, a-t-il souligné, notant que cela illustre la place grandissante des voix féminines dans la narration cinématographique marocaine.



"Les voix des femmes apportent de la profondeur, de la perspective et du sens aux histoires que nous racontons, et cette soirée est l'occasion de célébrer leurs contributions au cinéma et au-delà", a poursuivi le diplomate.



Après la projection, les participants se sont retrouvés dans une atmosphère conviviale autour d'un buffet international mettant à l'honneur la richesse gastronomique du monde francophone, auquel le Maroc a contribué avec des délices ramadanesques propres au Royaume.



L'Alliance française de Dublin et le Light House Cinema accueillent le Festival du film de la Francophonie du 6 au 13 mars. Il s'inscrit dans le cadre d'une célébration plus large du Festival de la Francophonie organisé à travers l'Irlande, pour mettre en avant les valeurs communes des membres de l'Organisation international de la Francophonie.