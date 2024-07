Le cinéma marocain à l'honneur au Festival du film francophone d'Angoulême

Festival



La 24ème édition du Festival national du film (FNF) de Tanger aura lieu du 18 au 26 octobre 2024, a annoncé le Centre cinématographique marocain (CCM).

Le programme de cette édition comprend des projections de films cinématographiques marocains récents, ainsi que d’autres activités cinématographiques, souligne le Centre dans un communiqué.

La compétition officielle du festival sera ouverte aux films marocains achevés en 2023 ou en 2024 et qui n’ont pas été inscrits au dernier FNF, ajoute la même source.

Cette édition sera marquée par la programmation de compétitions officielles ouvertes aux films de long métrage de fiction, aux films de court métrage de fiction et de documentaire, aux films de long métrage documentaire et aux films d’écoles et des instituts de cinéma du Maroc.

Le programme comprend également une section "Panorama" réservée aux films de long métrage de fiction et de documentaire et aux films de court métrage, choisis parmi les films non retenus pour la compétition, outre des activités parallèles organisées pour favoriser les rencontres et les échanges entre les professionnels du secteur.

Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 26 juillet 2024, fait savoir le CCM, précisant que les conditions et critères de participation sont détaillés dans le règlement du festival publié sur le site web "www.fnf.ma".



Concert



Un concert a été organisé dernièrement à Fès à l'occasion de la clôture de l'année académique 2023-2024 au Conservatoire régional de musique et d'art chorégraphique de la capitale spirituelle.

Lors de cette manifestation, organisée à l'initiative de la Direction régionale de la culture de Fès-Meknès et de l'Association des parents d’élèves du Conservatoire régional de musique et d’art chorégraphique de Fès, les étudiants du conservatoire ont interprété des morceaux du patrimoine musical national, ainsi que des chefs-d'œuvre intemporels de la diva de la chanson arabe Oum Kalthoum.

Ce concert a également été l'occasion pour les étudiants du Conservatoire de présenter une partie de la formation musicale qu'ils ont reçue tout au long de l'année académique, en harmonie avec des musiciens professionnels.

L'événement a également été marqué par la présentation de morceaux de chant individuels, ainsi que par des performances instrumentales de violon, de qanun, de luth, de percussions et de flûte.

Cette soirée a aussi été l’occasion de rendre hommage à l'ancien directeur du Conservatoire, Mustapha El Amri, qui a dirigé l'établissement de 2014 à 2022 et qui y a travaillé pendant plus de quatre décennies.