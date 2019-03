Le cinéma latino célébré à Rabat

Un total de 13 films seront projetés dans le cadre de la 5ème édition du Festival du cinéma latino, qui se tiendra du 2 au 14 avril prochain à Rabat, à l’initiative de l’Institut Cervantès. Les longs-métrages programmés tournent autour de diverses thématiques, telles que l’action, les mœurs, l’amour, l’histoire ou l’aventure, et représentent un exemple du grand développement de l’industrie cinématographique en Amérique latine ces dernières décennies, indique un communiqué des organisateurs.

Il s’agit de films de la République Dominicaine, du Mexique, de l’Argentine, d’Espagne, du Pérou, du Paraguay, de la Colombie, du Panama, du Maroc, du Chili, du Brésil, du Guatemala et du Venezuela, souligne la même source.

Cette manifestation se veut l’occasion de montrer au public marocain certaines des productions les plus significatives du cinéma réalisées en espagnol et de diffuser la culture des pays hispanophones, ajoute le communiqué.