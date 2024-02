Le cinéma européen célébré en grande pompe à Marrakech

Le Coup d’envoi de la 30è édition des Semaines du Film Européen au Maroc, un événement phare destiné à mettre en lumière le cinéma européen et méditerranéen, a été donné, vendredi en début de soirée au cinéma le Colisée à Marrakech, avec la projection du long-métrage "Anatomie d’une chute".



Lors de cette soirée cinématographique singulière, le public présent, parmi les mordus du 7è art, des cinéastes, et des personnalités issues de différents horizons, a été convié à suivre ce film de 2h31, de la catégorie "Thriller, Drame et Policier", de sa réalisatrice Justine Triet.



Présenté pour la première fois dans le cadre de la compétition officielle du Festival de Cannes 2023, ce film français a décroché le prestigieux prix de la "Palme d’or" et connu un franc succès en obtenant d’autres récompenses et nominations dont "Golden globe du meilleur scénario" et "Golden Globe du meilleur film en langue étrangère".



Le film raconte l’histoire de Sandra, son mari Samuel et leur fils de 11 ans, qui vivaient dans une ville isolée des Alpes françaises. Soudain, Samuel est retrouvé mort dans la neige près de son chalet, la police va donc s’activer pour élucider ce drame et voir s’il s’agit d’un assassinat ou d’un simple suicide.



Toutefois, la mort suspecte de Samuel va être reconnue comme un meurtre présumé et Sandra deviendra ainsi, le principal suspect. Et ce n’est que peu à peu que le procès va se transformer d’une enquête pour définir les circonstances de cette mort en une immersion d’ordre "psychologique" dans les profondeurs de la relation conflictuelle dans le couple.



Les semaines du Film Européen au Maroc se poursuivent jusqu’au 1 er mars prochain dans les villes de Casablanca (14 au 21 février), Rabat (23 février au 1 er mars), Marrakech (16 au 23 février) et Tanger (20 au 27 février).



Cet événement éclectique et moment de retrouvailles tant attendu avec les cinéphiles marocains, s’inscrit pleinement dans le cadre de la coopération culturelle entre l’Union Européenne (UE) et le Maroc.

Il propose la découverte de 8 prestigieux films européens de 11 pays de l’UE, récents et primés dans les plus grands festivals du cinéma à travers le monde, ainsi qu’une sélection de 3 courts métrages, eux aussi primés, de cinéastes du Sud de la Méditerranée.



Ancrant le partenariat euro-méditerranéen, les films proposés mettent en exergue la richesse de la culture européenne dans sa diversité et constituent la preuve que la complémentarité des cultures alimente la créativité.



Quant aux courts métrages, eux aussi primés en Europe et en Afrique, ils permettent à des metteurs en scène et acteurs du Sud de la Méditerranée, de fournir, avec humour et justesse, une vision dynamique des sociétés dans lesquelles ils évoluent, tout en se rattachant aux valeurs traditionnelles.



Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Daniele Dotto, ministre chef de délégation adjoint de l’Union Européenne auprès du Maroc, a fait part de sa grande joie de retrouver le public dans le cadre de cet événement particulier, notant que pour cette année, la 30è édition des Semaines du Film Européen au Maroc, le choix a porté sur des films primés et des courts métrages ciblant tout le public.



"Nous avons prévu des ateliers en marge du festival du cinéma, et nous travaillons avec des fondations dans le but de toucher le cinéma dans sa totalité", a-t-il expliqué, notant que l’ambition demeure que cet événement puisse servir de pont entre l’UE et le Maroc et accueillir un grand public lors de la prochaine édition.



Le public sera au rendez-vous avec la projection des films : "Anatomie d’une chute" de Justine Triet (France), "La Chimère" d’Alice Rohnwacher (Italie), "Club Zéro" de Jessica Hausner (Autriche, Allemagne, France, Royaume Uni, Danemark), "Explanation for everything" de Gabor Reisz (Hongrie, Slovaquie), "Les feuilles mortes" d’Aki Kaurismäki (Finlande), la "Salle des Profs" de Ilker Çatak (Allemagne), "20.000 espèces d’abeilles" d'Estibaliz Urresola Solguren (Espagne), et "Sirocco et le Royaume des courants d’air" de Benoît Chieux (Belgique, France).



Les Semaines du film européen sont organisées depuis 1991 par l’Union Européenne au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, le Centre Cinématographique Marocain (CCM), la Fondation Hiba et l’Ecole Supérieure des Arts Visuels (ESAV) de Marrakech. La manifestation attire chaque année près de 12.000 spectateurs.