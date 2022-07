Le capital humain au cœur d' une soirée de Business & Networking du Club des dirigeants

Les moyens de promouvoir le capital humain au sein de l'entreprise conformément aux recommandations du Nouveau modèle de développement (NMD) ont été au centre d'une soirée de Business & Networking organisée, récemment à Casablanca, à l'initiative du Club des dirigeants (CDD). Placée sous le thème "Les différents axes de motivation de son capital humain et le profiling de ses collaborateurs", cette soirée, qui a réuni un ensemble de dirigeants d'entreprises membres du CDD et spécialistes du développement humain, a été l'occasion d'examiner les moyens à même de promouvoir les ressources humaines au sein de l'entreprise marocaine en tant que levier fondamental de la compétitivité, rapporte la MAP. L'animateur de l'événement, expert international en GRH, management des équipes, et en conduite du changement et gestion des transitions, Dr. Mohamed Benouarrek, a passé en revue les méthodes de motivation et de profiling des collaborateurs qu'il considère comme deux composantes fondamentalement liées. A ce titre, M. Benouarrek a expliqué à l'auditoire que la stratégie de motivation du capital humain ne devrait pas être engagée de façon abstraite, mais bien suivre une ligne de conduite au regard des cartographies motivationnelles très différentes. Le management et le leadership devraient, selon lui, répondre à des critères d’adaptabilité tout comme la psychologie. Après avoir proscrit les méthodes standards et universelles en matière de gestion des ressources humaines et appelé les participants à mettre en pratique leurs connaissances théoriques, l'expert international a insisté sur l'importance de développer une approche singulière pour interagir avec les collaborateurs, dont la motivation constitue un déterminant essentiel à la compétitivité. S'exprimant à son tour, le conseiller stratégique du CDD, Dr. Tariq Essaid, a relevé deux grands objectifs auxquels le Club ambitionne de répondre à travers ses rencontres, à savoir la promotion de l'activité économique de ses membres pour contribuer positivement à la dynamique nationale, ainsi que leur adhésion aux recommandations du NMD. En ce qui concerne le NMD, M. Essaid a indiqué que le Club ambitionne de s'inscrire dans la démarche préconisée par cette nouvelle feuille de route du Royaume, dont la mise en œuvre nécessite l'implication responsable du secteur privé qui constitue l'aile battante de l'économie marocaine pour la réalisation des objectifs 2035 du Royaume. La stratégie de développement du CDD se veut être en phase avec la vision 2035, conformément aux recommandations du NMD, a-t-il ajouté, faisant part de l'action du Club visant la sensibilisation de ses membres à la notion de NMD et aux attentes de l’association en la matière. Le CDD, a soutenu M. Essaid, à travers ses membres, exprime sa volonté d'assurer dans le cadre de sa démarche globale la prise en compte de toutes les dimensions du développement économique, en l'occurrence les dimensions humaines et de croissance durable. Pour sa part, le président-fondateur du CDD, Driss Drif, a souligné l'importance de la thématique du Capital humain en entreprise pour le Club ainsi que ses membres, notant l'ambition du CDD de s'inscrire dans la démarche du NMD, notamment en matière de promotion du capital humain, de transformation digitale et de finance verte. M. Drif a, par ailleurs, expliqué que le CDD est un hub d'affaires et d'influences qui fédère les chefs d'entreprise souhaitant développer leurs réseaux de façon responsable, qualitative, sécurisée et efficace via des rendez-vous mensuels de networking, afin de créer des synergies et de nouvelles opportunités. Créé en avril 2018, le Club des dirigeants Maroc est un espace de rencontres qui favorise le développement des opportunités d'affaires, d'échange entre les entrepreneurs et de synergies. Il compte plus de 5.000 membres connectés sur les 12 régions du Royaume, avec 30 représentations internationales sur les quatre continents.