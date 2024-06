Le caftan marocain à l’honneur lors de l'Oriental Fashion Show à Paris

Le caftan marocain sera à l’honneur lors de l’Oriental Fashion Show qui sera organisé, dimanche à Paris.



Symbole de raffinement et d'élégance, le caftan marocain sera sublimé lors d’un défilé signé Amina Benzekri Benrahal, L'Altière Maison de couture et Hind Berrada, à l’initiative de l’experte en mode orientale Hind Joudar.



Placé sous le thème de la "Route de la soie", l’Oriental Fashion Show mettra à l’honneur ce symbole du patrimoine national à travers de véritables œuvres d'art qui témoignent, selon les organisateurs, de la valeur du savoir-faire ancestral des artisans marocains.



Les trois maisons de création marocaines proposeront des visions uniques et modernes du caftan, tout en respectant son héritage ancestral et en mettant en valeur sa richesse en motifs, ses couleurs chatoyantes et ses coupes raffinées, soulignent les organisateurs pour qui, le thème de "la Route de la soie" symbolise les liens profonds qui unissent l'Orient et l'Occident depuis des siècles et l’esprit de métissage et d’échange qu’incarne le caftan marocain.



Véritable référence dans le monde de la mode, l'Oriental Fashion Show réunit chaque année des designers et des créateurs venus des quatre coins du globe.