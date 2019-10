Le box-office sourit au “Joker”

Le "Joker" continue de donner la chair de poule dans les salles obscures: le film a décroché, pour la deuxième semaine consécutive, la première place du box-office nord-américain, selon les chiffres provisoires publiés dimanche par la société spécialisée Exhibitor Relations. Ce film sur la vie du meilleur ennemi de Batman -campé par un magistral Joaquin Phoenix- a récolté 55 millions de dollars de recettes en trois jours.

Le week-end de sa sortie en Amérique du Nord, le long métrage de Todd Phillips, couronné par la plus haute récompense à la Mostra de Venise, avait réalisé le cinquième meilleur démarrage de l'année 2019 selon le magazine spécialisé Variety. Malgré les polémiques suscitées aux Etats-Unis par les thématiques violentes du film des studios Warner, il a encaissé 192,7 millions depuis sa sortie il y a dix jours.

"La Famille Addams" fait un bon démarrage pour son premier week-end d'exploitation en se hissant à la deuxième place du box-office avec 30,2 millions de dollars. Le film d'animation sur cette famille étrange et macabre sort à deux semaines des fêtes d'Halloween, avec les voix - en anglais - d'Oscar Isaac et Charlize Theron. En troisième position pointe "Gemini Man" et ses 20,5 millions de dollars empochés depuis vendredi. Ce film d'action avec Will Smith a été réalisé par Ang Lee, à qui l'on doit le célèbre "Le Secret de Brokeback Mountain" (2005). Quatrième, "Abominable" et son yéti magique Everest est reparti avec 6,2 millions de dollars de recettes ce week-end. Le film d'animation cumule 48 millions depuis sa sortie il y a trois semaines. Avec 4,9 millions de dollars, "Downton Abbey", l'adaptation au cinéma de la série télévisée narrant les péripéties de la famille Crawley et de ses domestiques, est cinquième. Ses recettes, en quatre semaines, montent à 82,7 millions.