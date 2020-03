Le Théâtre Tafoukt présente “Aferziz” à Dakar

FCAK



La 22ème édition du Festival du cinéma africain de Khouribga (FCAK), initialement prévue du 28 mars au 4 avril 2020, a été reportée à une date ultérieure, annonce la Fondation du FCAK.

Cette décision intervient suite à la circulaire du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports, porte-parole du gouvernement, et dans le souci de préserver la sécurité sanitaire du pays et des citoyens, invités du Festival, ainsi qu'en conformité avec les mesures de précaution face au nouveau coronavirus (Covid-19), précise la Fondation dans un communiqué.



Journées

culturelles





La 4ème édition des Journées culturelles d'El Kelâa des Sraghna a été organisée, du 1er au 9 mars, sous le signe "L'excellence dans l'innovation". Initiée par le Centre universitaire polydisciplinaire d'El Kelâa des Sraghna en coopération avec l'Université Cadi Ayyad de Marrakech, cette manifestation a été marquée par l'organisation d'une série d'activités culturelles et sportives au profit des étudiants.

Cet événement a été l'occasion de jeter la lumière sur la richesse culturelle d'El Kelâa des Sraghna, de renforcer sa place dans la région de Marrakech-Safi et de promouvoir la connaissance, la créativité et l'innovation.

Dans une déclaration à la MAP, le directeur du Centre universitaire polydisciplinaire d'El Kelâa des Sraghna, Mohamed El Ghali, a souligné que cette manifestation a mis en avant la pertinence de l'action du Centre, en tant que l'une des composantes du développement au niveau de la province.