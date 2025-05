Le Séville FC condamne l'agression de ses joueurs et appelle à des poursuites judiciaires

Le Séville FC a vivement condamné dimanche "les actes de vandalisme" d'un groupe d'ultras qui ont obligé l'équipe à dormir dans sa cité sportive, après la défaite 3-2 sur le terrain du Celta Vigo, qui rapproche l'équipe andalouse de la menace d'une relégation.



"Le Séville FC condamne fermement les actes de vandalisme organisés ce samedi soir à la Ciudad Deportiva José Ramon Cisneros Palacios, lors de l'arrivée de l'équipe première dans ses installations après le match contre le Celta Vigo", a déclaré le club sévillan dans un communiqué.



Une centaine de supporters du Séville FC se sont rassemblés au complexe sportif du club pour protester contre ses résultats médiocres. Ils ont tenté d'attendre la délégation de Séville à l'aéroport, mais n'y étant pas parvenus, ils se sont rendus sur le terrain d'entraînement de l'équipe pour se faire entendre. Le bus transportant les joueurs et le personnel d'encadrement a essuyé des projectiles, alors que les joueurs ont été copieusement insultés.



Certains supporters ont tenté d'investir les locaux, mais ont été contenus par la police et les services de sécurité du club.

Le club sévillan, habitué à jouer l'Europe, est en crise sportive et financière et encore en danger, avec seulement six points d'avance sur Las Palmas, le premier relégable.



"Le Séville FC comprend que la situation sportive de l'équipe, qui n'est pas celle que tout Sévillan souhaiterait voir, peut conduire à des protestations, mais celles-ci sont inacceptables si elles sont accompagnées d'agressions, de menaces ou d'actes de vandalisme", précise le communiqué.

En Galice samedi soir, la formation andalouse n'est pas parvenue à s'imposer malgré sa supériorité numérique.



A la suite de ces violences, le club a demandé aux forces de sécurité de déterminer les responsables de ces événements "ignobles, perpétrés par une bande de radicaux organisés, qui ont agi avec une extrême violence".



En outre, le club "dénoncera devant les autorités compétentes les agressions d'une rare violence dont ont été victimes ses employés, ses joueurs, son personnel technique et ses dirigeants à leur arrivée à la Ciudad Deportiva. Des agressions qui ont contraint l'équipe première de Séville à passer la nuit dans les installations", poursuit le communiqué.