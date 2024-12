Le Real remporte la Coupe intercontinentale

Les stars du Real Madrid dont un Kylian Mbappé buteur ont fait la différence en finale de la Coupe intercontinentale au stade Lusail de Doha contre les Mexicains de Pachuca (3-0), remportant leur deuxième titre cette saison.



Le Real Madrid avait déjà dominé l'Atalanta Bergame pour s'adjuger la Supercoupe d'Europe en août. Avec ce nouveau titre, remporté à nouveau sur un seul match, les Merengues se donnent du baume au coeur après un début de saison compliqué, miné par les blessures et la recherche d'une nouvelle animation de jeu.



Kylian Mbappé en particulier, qui a mis du temps à prendre ses marques, et qui était sorti blessé la semaine dernière contre l'Atalanta Bergame en Ligue des champions, devrait savourer ce trophée.



Dans le stade Lusail où il inscrivit il y a deux ans - déjà un 18 décembre - un triplé, en vain, en finale de Coupe du monde face à l'Argentine, il a inscrit le premier but de la rencontre mercredi (37e). Il a juste eu à se placer devant les cages en véritable avant-centre pour recevoir l'offrande de Vinicius Jr, qui venait de se défaire de la défense mexicaine sur un passement de jambes délicieux. Lui-même avait été lancé par la troisième superstar Jude Bellingham.



Pachuca, tombeur du Botafogo du propriétaire de Lyon John Textor (3-0), lors d'un des tours supplémentaires qu'il avait eu à disputer, avait pourtant très bien commencé en profitant de la mollesse du Real Madrid. Plusieurs situations dangereuses ont mis Thibaut Courtois à contribution. Mais il a manqué à Pachuca une fraction du talent qu'il y avait en face pour faire la différence.



Le trio magique madrilène s'est mué en quatuor puisque c'est l'ailier Rodrygo, médiatiquement plus discret mais souvent brillant, qui a fait le break à lui tout seul. Servi par Mbappé, il a dribblé aux abords de la surface avant de crocheter pour se mettre sur son bon pied et enrouler en douceur vers le petit filet (53).



L'équipe entraînée par Carlo Ancelotti, sacré meilleur entraîneur de l'année par la Fifa la veille, s'est ensuite baladée et s'est fait plaisir offensivement. Notamment lorsque Vinicius, désigné pour sa part meilleur joueur de l'année, a tenté un double contact pour tromper le gardien Carlos Moreno, en vain.



Mais le Brésilien a pu célébrer son trophée individuel de la veille en transformant - de justesse - un penalty obtenu par Lucas Vasquez. Avant de croquer deux belles occasions de but, mais l'essentiel était déjà fait depuis longtemps.