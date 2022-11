Le Real domine Cadix et talonne le Barça avant le Mondial

Le Real Madrid a dominé Cadix 2-1 jeudi en clôture de la 14e journée de Liga, et entame la coupure pour le Mondial au Qatar (20 novembre - 18 décembre) à deux points du leader, le FC Barcelone, vainqueur d'Osasuna 2-1 mardi.



Sans Karim Benzema, toujours gêné par des douleurs à une cuisse, les Merengues ont trouvé la faille sur une tête d'Eder Militao (40e), servi par un centre parfait signé Toni Kroos, qui a ensuite cédé le 2-0 sur une reprise de volée surpuissante à la 70e, avant la réduction de l'écart signée Lucas Perez (82e), sur une faute de main de Thibaut Courtois, qui a relâché le ballon. Lui n'ira pas au Mondial, mais il reste l'un des meilleurs milieux du monde: l'Allemand Toni Kroos (32 ans), qui a annoncé sa retraite internationale à l'été 2021, a prouvé avec une passe et un but qu'il apporte toujours autant à la "Maison blanche".



Avec cette reprise foudroyante depuis l'entrée de la surface, il a ainsi marqué son premier but de la saison.



Et à la 79e, son comparse du milieu Luka Modric, capitaine en l'absence de Benzema, a manqué une énorme occasion: parfaitement servi par Vinicius au deuxième poteau, il n'avait plus qu'à pousser le ballon dans les cages vides, mais a trop ouvert son pied, et le ballon a manqué le cadre dans l'incompréhension générale. "C'est normal d'avoir souffert contre une équipe comme cela, surtout quand tu as le ballon du 3-0, que tu le rates, et qu'ils te mettent un but derrière...



La souffrance est normale dans ces cas-là, c'est une souffrance normale d'une équipe qui a très bien joué pendant 60 minutes, puis qui s'est un peu arrêtée de jouer dans le final", a résumé Carlo Ancelotti en conférence de presse d'après-match. Les Gaditans, surprenants, devront surveiller l'état de santé de Juan Cala, qui a quitté le terrain à la 73e visiblement blessé, cédant sa place à José Mari.



Grâce à ce succès, le Real recolle à deux points du Barça, mais s'en ira en pause-Mondial à la deuxième place du classement. Derrière ce duo de mastodontes, le trou est déjà béant. La Real Sociedad complète le podium neuf points derrière les Madrilènes.



Plus tôt dans la soirée, le Rayo Vallecano a été accroché à domicile 0-0 par le Celta Vigo, et le Valence CF de Gennaro Gattuso a surclassé le Betis Séville 3-0. Privés de leur buteur Edinson Cavani, touché à une cheville, les Valenciens ont profité de l'expulsion d'Edgar Gonzalez pour un deuxième carton jaune à la 61e minute, pour passer trois buts signés Andre Almeida (63e), Hugo Guillamon (81e) sur pénalty, et Justin Kluivert.



Grâce à ce succès bienvenu, Valence remonte à la 10e place et revient à cinq points des places qualificatives pour les compétitions européennes et de la 6e place tenue par le Betis, qui évoluait sans Nabil Fekir, suspendu.