Le Real craque contre City

Zidane

On a commis des erreurs

"C'est compliqué de jouer bien et de perdre de cette manière. Ça nous fait du mal, à tous. Aujourd'hui, le même match avec la victoire, il aurait fallu jouer le match retour... et avec la défaite, c'est la même chose. Nous devons aller gagner là-bas. Nous avons perdu une opportunité ici, c'est tout. Dimanche (contre le Barça), nous avons une autre opportunité (de redresser cette mauvaise passe), ce sera un grand match. Nous avons manqué de concentration. Nous avons commis des erreurs. Les dix dernières minutes nous font mal. Ce n'est pas une question de s'il fallait que je fasse des changements ou non. Nous avons fait 3 ou 4 très bons mois, avec de très bons résultats, mais maintenant c'est vrai que c'est compliqué pour nous. On fait de mauvais matches, au niveau des résultats, pas au niveau du jeu. Il faut être uni, plus fort. Et je vais le répéter : dimanche (le clasico), c'est une opportunité de sortir de cette mauvaise passe. Ce soir (mercredi), le sentiment n'est pas bon, il est mitigé. On a ce devoir de penser qu'on va aller là-bas pour se qualifier. On doit aller gagner là-bas, on est capable de le faire, et c'est ce qu'on fera au match retour".



Guardiola

C’est incroyable pour nous

"Nous n'avons encore rien gagné, mais pour nous, gagner au Santiago-Bernabeu c'est une satisfaction. C'est incroyable pour nous. Nous ne sommes pas habitués à ce genre de choses. (Sur Gabriel Jesus) Il n'y a pas d'autre attaquant au monde avec son intensité sans ballon. Quand il démarre sur le côté et qu'il fait ces courses en diagonale, il est tellement rapide, tellement bon... Nous avons joué sans véritable avant-centre, en raison de la manière dont le Real défend. Ils sont si agressifs que tu dois voir large. Nous avons essayé de faire autant de diagonales possible, nous ne sommes pas capables de faire de grosses séquences de passes. (Sur Kevin de Bruyne) C'est un des meilleurs. Malheureusement, il a été blessé pendant longtemps, mais il travaille énormément, et c'est un joueur magnifique.