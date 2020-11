Le Real Madrid s'effondre à Valence

Le Real Madrid s'est complètement effondré 4-1 àValence dimanche soir en clôture de la 9e journée de Liga, et a essuyé sa deuxième défaite de la saison en championnat d'Espagne. Karim Benzema a ouvert le score (23e), mais les hommes de Zinédine Zidane se sont ensuite écroulés : ils ont offert quatre penaltys (dont trois transformés par Carlos Soler à la 35e, 54e et 63e) ainsi qu'un but contre son camp deRaphaëlVarane (43e) à Valence, et retombent à la 4e place au classement. A l’issue de cette rencontre, l’entraîneur du Real, Zinédine Zidane, a déclaré en conférence de presse que "ça a été unmatch compliqué.On commence bien le match la première demi-heure, mais après l'égalisation, on a flanché et la dynamique a changé.Après, il nous arrive de tout:trois penalties, un but contre notre camp... C'est un peu dur de comprendre notre match aujourd'hui (dimanche). Ca a été un match compliqué. On a bien commencé,mais aprèsl'égalisation,tout a changé.Il n'y a aucune justification, aucune excuse. Tout s'est ligué contre nous.C'est unmauvaismatch, unmauvais jour. On le sait, il faut être fort en défense. Si on l'est, on a suffisamment de qualités devant pour faire la différence. Le principal responsable, bien sûr, c'est moi. Je doistrouver dessolutions à l'intérieur d'un match, et je ne les ai pastrouvées".