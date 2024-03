Le Real Madrid refuse de libérer ses joueurs pour les JO

Le Real Madrid a informé plusieurs fédérations, dont la FFF, qu'il ne libérera pas ses joueurs pour les JO de Paris, ce qui compromet encore un peu plus la participation de Kylian Mbappé, pressenti pour rejoindre le club espagnol, a-t-on appris vendredi de source proche du dossier, confirmant une information de L'Equipe.



"Le Real a envoyé une lettre à toutes les fédérations, la FFF comprise, pour leur dire qu'il ne libérerait pas ses joueurs pour les JO", a indiqué la source à l'AFP.



Le Real Madrid a confirmé vendredi que "pour des raisons de santé et d'intégrité sportive, ses joueurs ne peuvent pas participer à l'Euro ou à la Copa America et aux Jeux Olympiques. Ils peuvent participer à une seule compétition. Pas les deux. C'est une question qui est tout à fait évidente en termes de santé sportive avec la saison qui les attend en 2024/25".



La décision du Real Madrid constitue une très mauvaise nouvelle pour Kylian Mbappé, qui a annoncé il y a quelques semaines aux dirigeants du PSG son départ du club à l'issue de la saison et signera, sauf retournement de situation exceptionnel, en faveur de la prestigieuse formation espagnole l'été prochain.



Le capitaine de l'équipe de France avait en effet fait savoir à plusieurs reprises qu'il rêverait de disputer les Jeux olympiques à Paris en bénéficiant du règlement autorisant chaque équipe à ajouter trois joueurs au-delà de la limite des 23 ans dans son effectif. Mais les JO ne faisant pas partie des dates Fifa, les clubs n'ont pas l'obligation de libérer leurs joueurs.



Le sélectionneur des Bleus Didier Deschamps, interrogé sur le cas de Mbappé, avait déjà estimé jeudi qu'il était "très difficile d'enchaîner deux compétitions" comme l'Euro et les Jeux olympiques.



"C'est très difficile sur un plan psychologique et physique de pouvoir enchaîner deux compétitions comme ça, l'été, sans avoir eu de vacances", a dit le technicien lors de la présentation de sa liste de 23 joueurs pour les matches amicaux contre l'Allemagne et le Chili.



Le sélectionneur de l'équipe de France olympique Thierry Henry avait expliqué de son côté que la décision de convoquer ou non Mbappé pour les JO était "dans les mains du club" du joueur.