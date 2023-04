Le Real Madrid enfonce Chelsea

Le Real Madrid a dominé Chelsea (2-0), avec un nouveau but de Karim Benzema, et l'AC Milan a pris un petit avantage sur Naples (1-0), mercredi lors des deux derniers quarts de finale aller de la Ligue des champions.



La C1 est leur royaume. Surpris ce week-end à domicile par Villarreal en Liga espagnole (3-2), les champions d'Europe en titre ont pris l'avantage dans le duel entre les deux derniers vainqueurs du trophée.



Après "Benz" (22e), Marco Asensio (74e) a doublé la mise, mais les deux buts naissent d'inspiration de Vinicius, une frappe mal repoussée par le gardien Kepa Arrizabalaga qui profite au Français, et surtout une délicieuse passe avec feinte de regard pour l'ailier espagnol.



Les Blues ont eu deux grosses occasions en première période, brillamment effacées par Thibaut Courtois, puis ont subi la loi du Real, surtout après l'exclusion de Ben Chilwell pour une faute en position de dernier défenseur sur Rodrygo (57e).



Chelsea reste sur cinq matches sans victoire, toutes compétitions confondues. L'intronisation du quatrième entraîneur de la saison, Franck Lampard, après Thomas Tuchel, Graham Potter et l'intérimaire Bruno Saltor n'a rien changé, il ne reste plus que le match retour mardi pour sauver la saison du club acheté par le milliardaire américain Todd Boehly.

Le Milan a pris un avantage moins net mais s'est imposé face au Napoli, grâce à une frappe toute en puissance d'Ismaël Bennacer (40e).



Les "Rossoneri" auraient pu plusieurs fois concéder l'ouverture du score, mais le gardien de l'équipe de France Mike Maignan a réussi des arrêts splendides en début de partie.



Naples, large leader de Serie A, a manqué des inspirations de son meilleur buteur, le Nigérian Victor Osimhen, blessé, et a terminé à dix après l'exclusion du Camerounais Frank Zambo-Anguissa pour deux cartons jaunes en quatre minutes (70e, 74e).

Mais le Napoli peut encore renverser la vapeur pour sa première apparition en quarts de finale de C1.



Mardi, Manchester City contre le Bayern Munich (3-0) et l'Inter Milan au Benfica Lisbonne (2-0) ont pris une option pour les demi-finales.