Le Premier secrétaire reçoit les secrétaires régionaux de l’USFP nouvellement élus

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu les secrétaires régionaux du parti à Casablanca-Settat, Mehdi Mezouari, à l’Oriental, Said Baaziz et à Béni Mellal-Khénifra, Noureddine Zoubdi. Ces rencontres interviennent dans le cadre de l’établissement parla direction du parti de l'agenda organisationnel de l’USFP au niveau régional, et du lancement des nouvelles dynamiques consistant à élaborer des programmes d’action au niveau régional dans le cadre des responsabilités politiques et sociales, des plans de développement régional et de la vision du parti concernant l'exercice de la chose publique aussi bien au niveau local que régional.