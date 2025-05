Le Premier secrétaire reçoit des délégations socialistes et social-démocrates du Mexique, de la Biélorussie et du Venezuela

Le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, a reçu au siège central du parti à Rabat mesdames Volga Imily Isaikina et Azaliya Aliyeva du Parti social-démocrate biélorusse qui lui ont exposé une vision claire et exhaustive de la situation politique générale actuelle de la Biélorussie, à l’ombre bien évidemment du conflit armé russo-ukrainien et de son impact manifeste sur la conjoncture politique dans leur pays, particulièrement sur l’action de leur formation politique, le parti social-démocrate au milieu de ce contexte.



Le premier responsable du parti des forces populaires a mis l’accent sur le soutien constant et indéfectible au parti social-démocrate biélorusse tout en affirmant la volonté de veiller à explorer toutes les perspectives de partenariat entre les deux formations politiques et à entreprendre une ouverture active de toutes les opportunités de coopération, de partenariat et de concertation avec la direction dudit parti biélorusse qui se trouve à l’extérieur de son pays.



Par ailleurs, Driss Lachguar a rappelé, à cet égard, que l’USFP ne cesse d’observer et de suivre tous les évènements en cours en Biélorussie, exprimant sa solidarité et son espoir que la vie politique de ce pays ami reprendra son cours normal dans les plus brefs délais.

A cette rencontre de coopération et de partenariat, a pris part Salma Belkheir, membre du Bureau national de la jeunesse ittihadie.



D’autre part, le Premier secrétaire de l’USFP a reçu, le même jour, au siège central du parti, une délégation de la jeunesse parlementaire composée notamment de Claudia Gayou et Erika Rosales du parti du travail du Mexique et de Gregoria Blanca du parti social-démocrate vénézuélien.

A pris part à cette rencontre Anass Zerhouni, membre du Bureau national de la jeunesse ittihadie.



L’accueil de ces délégations intervient à la suite de leur participation aux travaux du Forum international des parlementaires affiliés aux organisations des jeunesses socialistes et sociaux-démocrates tenu pour la troisième fois à Marrakech.



Le Groupe socialiste-Opposition ittihadie a, par ailleurs, accueilli dans le cadre de la coopération et l’échange d’expertise entre les différents partis socialistes, mesdames Claudia Gayou et Erika Rosales du parti du travail du Mexique de même que Gregoria Blanca du parti social-démocrate vénézuélien.



Ainsi, concernant ces échanges, la rencontre a constitué une opportunité considérable qui a permis au président du Groupe socialiste d’opposition de faire un exposé exhaustif relatant la création historique de l’Union socialiste des forces populaires et livrant l’historique des différentes étapes de son militantisme. De même qu’il a présenté un aperçu du processus de déploiement du Groupe parlementaire au sein de la Chambre des représentants…



Là-dessus, le député parlementaire ittihadi, El Hassan Lachguar, coordinateur du Forum international des jeunes parlementaires socialistes et sociaux-démocrates a présenté à la délégation en question un aperçu détaillé des perspectives de l’action parlementaire des jeunes, tout en mettant l’accent sur l’importance et la pertinence des préparatifs de la IVème session du Forum international dont l’organisation est prévue au cours du mois de septembre prochain en Amérique latine.



