Le Premier secrétaire exprime son appui aux initiatives éducatives et récréatives déployées par la jeunesse démocratique

Dans le cadre de l’action dédiée au soutien prodigué aux initiatives des jeunes visant à favoriser un climat éducatif et récréatif pour les enfants, le Premier secrétaire de l’Union socialiste des forces populaires, Driss Lachguar, accompagné de Hassan Essakhi, membre du Bureau politique et de El Hassan Lachguar, secrétaire régional du parti, a effectué une visite au Centre national des colonies de vacances de Bouznika, contribuant ainsi au déroulé de la cérémonie de clôture de la 4ème rencontre thématique organisée par le Forum marocain de la jeunesse démocratique en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Fédération nationale des colonies de vacances.



Lors de cette visite, le Premier secrétaire a pris connaissance des différents équipements et structures dudit Centre, et a suivi avec les membres de la délégation un exposé exhaustif présenté par le chef de la colonie, Mohamed Chaker, autour du programme éducatif et récréatif des colonies de vacances organisées par le Forum marocain de la jeunesse démocratique au profit de 145 participants et participantes venus des villes de Rabat, Sidi Kacem, Salé,Tiflet et Kénitra tout au long de la 4ème période de campement s’étendant du 9 au 20 août 2024.



Dans son allocution d’ouverture de la cérémonie de clôture de la colonie de vacances, le président national du Forum marocain de la jeunesse démocratique, Abdelmalek Aouri, a rendu un vibrant hommage au Premier secrétaire du parti des forces populaires, Driss Lachguar, pour sa visite réactive à l’invitation des organisateurs alors qu’il se trouve en plein état de deuil du fait du décès de sa défunte sœur Rachida Lachguar… De même que le responsable dudit Forum a exprimé ses vifs remerciements à l’ensemble des cadres administratifs pour les efforts consentis à seule fin d’amplement réussir l’organisation de cette colonie estivale.



Par ailleurs, Abdelmalek Aouri a souligné dans son intervention que Driss Lachguar a toujours encouragé et soutenu toutes les initiatives du Forum marocain de la jeunesse démocratique, institution qui a été créée depuis 12 années et a vu le réseau de ses sections s’étendre jusqu’à en totaliser plus de 40 à travers les diverses régions du Royaume.

Et d’ajouter que les efforts déployés par tous les acteurs concernés ont été sanctionnés, cette année, par l’organisation de nombre de colonies de vacances dont les plus importantes sont celles des enfants de la région de Dakhla à Agadir…



Pour sa part, le Premier secrétaire, Driss Lachguar, n’a pas manqué de louer les importantes initiatives qui, a-t-il mis en avant, contribuent à l’épanouissement des enfants en les imprégnant des valeurs de fraternité et de solidarité mais aussi de toutes celles caractérisant la grandeur de la société marocaine.



A cet égard, le dirigeant ittihadi s’est dit satisfait et comblé par le déploiement du Forum marocain de la jeunesse démocratique dans ce domaine ô combien crucial dans le processus du développement du pays…



Driss Lachguar a, en outre, noté l’amélioration patente des potentialités logistiques de toutes les structures des centres de la nouvelle génération des colonies de vacances, en soulignant, à cet égard, l’importance du soutien et des initiatives louables du département ministériel de la jeunesse, de la culture et de la communication focalisés sur l’objectif de l’amélioration constante des prestations en matière de colonies de vacances…



Rachid Meftah