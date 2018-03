Le Premier secrétaire de l’USFP reçoit l’ambassadeur de Belgique

Le Premier secrétaire de l’USFP, Driss Lachguar, a reçu mercredi Marc Trenteseau, ambassadeur de Belgique accrédité à Rabat.

Lors de cette rencontre à laquelle a pris part Younès Moujahid, membre du Bureau politique, les deux parties ont échangé leurs points de vue sur de nombreuses questions concernant la coopération entre le Maroc et la Belgique et évoqué la question de notre intégrité territoriale et ses derniers développements.