Le Premier secrétaire de l’USFP félicite le leader du parti travailliste britannique pour son éclatante victoire aux élections

À Comrade Keir Starmer, leader du Parti travailliste britannique

Coalition des citoyens pour le changement



Cher Comrade Keir Starmer,



Je tiens à vous adresser mes sincères félicitations pour votre éclatante victoire aux élections et votre remarquable réussite à obtenir une majorité absolue à la Chambre des communes. Cette réalisation significative témoigne de votre leadership, de votre dévouement et de la confiance que le peuple du Royaume-Uni a placée en vous et en votre parti.



En tant que leader du Parti travailliste britannique, vous avez maintenant une occasion unique de façonner l'avenir du pays et de relever les défis qui se présentent, notamment à la lumière de l'instabilité géopolitique en Europe, au Moyen-Orient et dans d'autres régions.



Par ailleurs, je tiens à exprimer mon enthousiasme pour le renforcement des relations bilatérales entre nos deux pays. Je crois qu'avec votre leadership, le Royaume-Uni et le Maroc peuvent renforcer leurs liens et collaborer sur des questions d'intérêt mutuel, telles que le développement durable, la sécurité et les échanges culturels. Cela peut favoriser un partenariat plus solide qui profite aux deux nations et contribue à la stabilité régionale et mondiale.



Une fois encore, au nom des militants et de la direction de l'USFP, je vous adresse nos chaleureuses félicitations pour votre victoire bien méritée.



Cordialement,

Driss Lachguar

Premier Secrétaire de l’USFP.