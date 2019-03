Le Pakistan dit avoir repoussé l'entrée d'un sous-marin indien dans ses eaux

La marine pakistanaise a annoncé mardi avoir empêché un sous-marin indien d'entrer dans ses "eaux territoriales", alors que les tensions continuent d'être vives entre les deux pays rivaux dotés de l'arme nucléaire.

Dans un communiqué, un porte-parole de la marine pakistanaise a indiqué que le sous-marin indien n'a pas fait l'objet de tirs de représailles "conformément à la politique de maintien de la paix menée par le gouvernement".

C'est le premier incident de ce genre depuis 2016, lorsque le Pakistan avait déclaré avoir "repoussé" un sous-marin indien loin des eaux pakistanaises.

Le porte-parole n'a pas livré de plus amples détails, notamment à quel endroit et quand le sous-marin aurait été détecté.

Il n'est pas précisé si le Pakistan fait référence à la limite des eaux territoriales de 12 milles nautiques (22 kilomètres) ou de la zone économique exclusive élargie de 200 milles nautiques (370 kilomètres).

La marine pakistanaise a également publié ce qu'elle affirme être une vidéo du sous-marin, où des images pixelisées en noir et blanc montrent seulement ce qui semble être un périscope au-dessus de l'eau.

Une indication horaire sur le clip vidéo indique la date de lundi à 20h35.

L'Inde n'a pour l'heure fait part d'aucun commentaire.

Cette annonce survient après deux semaines de tensions entre les deux pays voisins au sujet du territoire contesté du Cachemire, faisant craindre un conflit généralisé. La communauté internationale a expressément appelé les parties à la retenue. Les hostilités avaient débuté le 14 février lorsqu'un attentat-suicide dans le Cachemire indien, revendiqué par Jaish-e-Mohammed (JeM), un groupe extrémiste basé au Pakistan, avait provoqué la mort de plus de 40 paramilitaires indiens.

En représailles, l'aviation indienne avait déclaré avoir bombardé un camp du JeM dans le nord du Pakistan.

Islamabad avait ensuite affirmé avoir abattu deux avions indiens et capturé un pilote, tandis que New Delhi faisait état de la destruction d'un chasseur pakistanais, ce qu'Islamabad nie.

Cette poussée de fièvre a fait craindre un nouveau conflit entre les deux puissances nucléaires, qui se sont déjà livré trois guerres. Mais la libération vendredi du pilote indien capturé mercredi dans le Cachemire pakistanais a apaisé les tensions.

Les soldats pakistanais et indiens ont cependant continué à échanger des tirs d'artillerie et de mortier au-dessus de la ligne de contrôle, la frontière de facto au Cachemire, tuant plusieurs civils des deux côtés.

Selon des informations non vérifiées parues lundi dans les médias indiens, un drone militaire pakistanais qui s'était égaré de l'autre côté de la frontière aurait été abattu.

Le Cachemire est divisé entre l'Inde et le Pakistan depuis la fin du régime colonial britannique en 1947. Tous deux revendiquent le territoire himalayen dans son intégralité.