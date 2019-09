Le PSG sans Mbappé et Cavani et le Real sans Marcelo

Le Paris SG a confirmé lundi le forfait de ses stars Kylian Mbappé et Edinson Cavani, tous les deux blessés, pour le choc de la première journée de Ligue des champions contre le Real Madrid, mercredi.

Le club a indiqué que les deux buteurs, dont le rétablissement suit une "bonne évolution", allaient reprendre le programme complet de l'entraînement en "fin de semaine", laissant entrevoir leur retour à Lyon dimanche en Ligue 1.

"C'est désormais officiel, je ne débuterai pas notre campagne européenne à la maison contre Madrid. Je suis très triste de ne pas pouvoir jouer mais j'apporterai tout mon soutien depuis les tribunes à l'équipe et j'espère revenir à 100% pour encore et toujours donner mon maximum", a réagi "Kyky" sur les réseaux sociaux.

Cette annonce, si elle est sans surprise, reste un coup dur pour l'entraîneur Thomas Tuchel, qui devra également composer sans Neymar, suspendu, pour cette affiche de gala.

Face aux Espagnols, le technicien allemand devra opter entre la doublure Eric Maxim Choupo-Moting et la recrue Mauro Icardi pour occuper l'axe de son attaque.

Mbappé s'est blessé à la cuisse gauche contre Toulouse (4-0) mi-août, le même jour que Cavani, qui s'est fait mal à une hanche.

L'infirmerie s'est remplie très tôt au PSG, et reste bien garnie. Dans le même communiqué, le club a indiqué que le jeune défenseur Colin Dagba serait absent "deux à trois semaines" en raison d'une lésion aux ischio-jambiers droit.

Julian Draxler et Thilo Kehrer "continuent leurs soins" de leur côté.

Le retour progressif de Mbappé constitue également une bonne nouvelle pour les Bleus de Didier Deschamps avant deux matches décisifs en octobre, en Islande le 11 octobre puis contre la Turquie le 14.

Du côté du Real, le latéral Marcelo souffre de douleurs aux cervicales, a annoncé lundi le club madrilène, qui risque d'être privé de son vice-capitaine face au Paris SG et devrait aligner à sa place le Français Ferland Mendy.

"Il a été diagnostiqué une cervico-dorsalgie post-traumatique", a écrit le Real dans un communiqué, sans préciser de durée d'absence.

En son absence, c'est la recrue estivale Mendy qui devrait avoir sa chance dans le couloir gauche d'une défense très remaniée, puisque le capitaine Sergio Ramos et le défenseur central Nacho sont suspendus.

Ce nouveau contretemps vient s'ajouter à une série de pépins physiques au sein de l'effectif entraîné par Zinédine Zidane, qui a enregistré ces dernières semaines les blessures du Ballon d'Or 2018 Luka Modric, de l'ailier espagnol Marco Asensio, du jeune Brahim Diaz ou encore du meneur de jeu Isco.

Le Real Madrid, 13 fois vainqueur de la C1 (un record) mais éliminé dès les huitièmes de finale l'an dernier, repart en conquête mercredi pour briguer la "Decimocuarta", le 14e sacre européen de sa longue histoire.