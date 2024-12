Le PSG s'impose en patron à Monaco

Le Paris SG est allé battre Monaco (4-2) et a porté son avance à dix points en tête de la Ligue 1, mercredi au stade Louis II en match avancé de la 16e journée.



Au terme d'un match haletant, les deux clubs se sont rendus coup pour coup avec des buts parisiens de Désiré Doué (24e) et Ousmane Dembélé (64e) et des réalisations monégasques d'Eliesse Ben Seghir sur penalty (53e) et Breel Embolo (60e). Mais Gonçalo Ramos (83e) puis à nouveau Dembélé (90e+7) ont permis au PSG d'avoir le dernier mot et de porter son avance à dix points sur ses poursuivants monégasque et marseillais.