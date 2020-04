Le PIB agricole continuerait à montrer “une bonne résilience”

MAMDA démarre en avance de 2 mois l’indemnisation

des agriculteurs des zones déclarées sinistrées



La Mutuelle agricole marocaine d’assurances (MAMDA) a annoncé le déploiement avec 2 mois d’avance du dispositif d’indemnisation et le paiement des sinistres aux agriculteurs concernés au titre de la campagne agricole 2019-2020, eu égard au contexte particulièrement difficile lié au Covid-19, à la sécheresse et l’arrivée du Ramadan.

Considérant la situation exceptionnelle et particulièrement difficile induite par le Covid-29 et la sécheresse, conjuguée à l’arrivée imminente du Ramadan, MAMDA renforce sa mobilisation pour accompagner au plus vite et au mieux les agriculteurs concernés par les sinistres liés à la sécheresse et assurer le versement des indemnisations en avance de plus de deux mois sur le calendrier habituel, indique un communiqué de l’assureur.

Il est à noter que l’indemnisation anticipée des agriculteurs est possible grâce aux nombreux investissements réalisés par MAMDA dans la digitalisation de ses processus depuis plusieurs années, notamment en matière de géolocalisation des parcelles des agriculteurs assurés et de réalisation des expertises dont les rapports sont transmis via une application mobile dédiée. Ainsi, les agriculteurs assurés, opérant dans les zones déclarées sinistrées au terme d’une évaluation menée conjointement par le ministère de l’Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts et les experts de MAMDA, ont déjà commencé à percevoir leurs indemnisations, fait savoir la même source, qui note que le montant global assuré est de 1,1 milliard de dirhams pour la campagne 2019-2020.



Le Groupe CMA CGM fait don de 1,6 MDH au Fonds spécial



Le Groupe CMA CGM, spécialisé dans le transport maritime et la logistique, a annoncé, mercredi, une contribution de 1,6 million de dirhams (MDH) au profit du Fonds spécial pour la gestion de la pandémie du coronavirus (Covid-19). “CMA CGM et Somaport, terminal portuaire historique de Casablanca et filiale du Groupe CMA CGM, apportent un soutien à hauteur de 1,6 MDH au Fonds spécial créé sur Hautes instructions de SM le Roi Mohammed VI pour vaincre la pandémie de Covid-19 au Maroc”, indique un communiqué de l’armateur.

Le Groupe a également mis à disposition des autorités marocaines deux conteneurs, transformés en unités de proximité d’accueil et traitement des orientations des urgences pour les hôpitaux de la région d’Inezgan Ait Melloul et de Souss Massa, poursuit le communiqué, notant que ces conteneurs viennent renforcer les capacités d’accueil et de prise en charge des patients atteints de Covid-19. Le Groupe se dit en outre pleinement engagé pour assurer la protection de ses collaborateurs dans cette période de crise sanitaire, soulignant que les équipes de CMA CGM et Somaport se mobilisent chaque jour pour garantir le transport et l’acheminement logistique des biens et produits de première nécessité.