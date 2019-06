Le Moussem de Tan Tan célèbre la culture nomade

Le coup d’envoi de la 15ème édition du Moussem de Tan-Tan à été donné samedi en présence de plusieurs personnalités du monde de la politique, des arts et de la culture. Initiée par la Fondation Al Mouggar et placée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, cette édition qui se poursuit jusqu’au 19 courant sous le thème « Le Moussem de Tan-Tan, porteur de la culture nomade universelle", connaît la participation de la Mauritanie comme invitée d'honneur eu égard à la solidité les relations bilatérales basées sur les liens historiques unissant les deux peuples, ainsi que leur similitude sur les plans civilisationnel et culturel.

S’exprimant à l’occasion de la cérémonie d’ouverture, le chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani, a souligné que le Moussem de Tan Tan est devenu «un repère culturel phare ». « Cette manifestation culturelle, qui est à sa quinzième édition, a su affirmer sa place sur la scène culturelle mondiale, comme en témoigne la participation de plusieurs délégations représentant des pays amis et frères », a-t-il déclaré. S’agissant du choix de la Mauritanie comme invitée d'honneur de cette édition, le chef du gouvernement a expliqué qu’il s’agit d’une illustration « de la profondeur des relations culturelles, historiques et civilisationnelles liant les deux pays et peuples ».

Pour sa part, le ministre de la Culture et de la Communication, Mohamed Laaraj a expliqué que le Moussem de Tan Tan ouvre une fenêtre sur la richesse et la diversité de la culture du désert où règnent les valeurs de coexistence et de tolérance. « Ce rassemblement culturel offre aussi l’occasion de mettre en avant les valeurs de paix et de tolérance, lesquelles ont toujours marqué l’esprit et la mémoire des habitants du désert », a-t-il ajouté.

Cette 15ème édition connaît une programmation riche et variée avec diverses activités patrimoniales, culturelles, sportives, artistiques et socio-économiques. Au menu figurent des spectacles folkloriques, des séminaires et des soirées artistiques et musicales. Cette manifestation est également marquée par l'organisation d'un carnaval avec la participation de troupes locales, nationales et internationales, ainsi qu’une exposition de photographies sur le Moussem de Tan-Tan et des soirées dédiées à la poésie.

Les artisans à l’honneur

Grâce à des touches créatives et innovatrices, des artisans ont marqué de leurs empreintes le Moussem de Tan-Tan. En effet, ces artisans ont pu mettre en avant la diversité de leurs produits et le potentiel de leurs talents au cours d'une exposition organisée par la Chambre de l’artisanat de la région de Guelmim-Oued Noun, sous le thème "La touche de l’artisan: art, émotion et goût".

Inauguré par le gouverneur de la province de Tan Tan, Hassan Abdelkhalki et le président de la Fondation Almouggar, Mohamed Fadel Benyaich, cet événement vise à promouvoir les produits d'artisans représentant plusieurs coopératives et entreprises en provenance de différentes régions du Royaume.

Dans une déclaration à la presse, le directeur de la Chambre d'artisanat de la région Guelmim-Oued Noun, Mohamed Boudi, a relevé que cette exposition se veut une plateforme d’échange entre les professionnels afin de mettre la lumière sur les métiers d'artisanat en voie de disparition, notamment la bijouterie et l'artisanat du cuir.

L’édition 2019 est marquée notamment par une participation remarquable de la femme artisane et des personnes à besoins spécifiques, ainsi que par des sessions de formation au profit des professionnels sur la gestion financière et l’art du marketing, a fait observer M. Boudi.

L’exposition, érigée sur un espace de 1.500 m², compte 100 exposants et 95 stands qui présentent divers produits : broderie, habit traditionnel sahraoui, tissus, bijoux et sculptures sur bois.

Rappelons que le Moussem de Tan Tan, classé en 2005 par l'Unesco "Chef-d’oeuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité" et inscrit également en 2008 sur la liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité, se veut un témoignage vivant sur la préservation et la promotion du patrimoine immatériel, perpétuant ainsi une longue tradition et un lien profond avec les régions du Sud du Royaume, ses origines et coutumes.

Le Moussem du Tan-Tan est un héritage historique pour les Sahraouis. Ce rendez-vous artistique permet de sauvegarder les traditions des nomades et de dévoiler un autre aspect du désert, culturellement riche, dans une région qui a accumulé un patrimoine urbain classé aujourd'hui comme patrimoine mondial.