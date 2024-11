Le Maroc, un phare d'espoir et de progrès dans la région arabe en matière d'égalité et de parité

Les pas franchis par le Maroc en matière d'égalité et de parité en font "un phare d'espoir et de progrès dans la région arabe", a déclaré, vendredi à Rabat, le directeur régional d'ONU Femmes dans les États arabes, Moez Doraid.



"La hausse de la représentativité des femmes au parlement de 20,5 % à 24,3 % après les élections de 2021 est en soi un acquis remarquable et digne d'intérêt, réalisé grâce à l'adoption du système du quota et à la ferme volonté du Royaume du Maroc de placer la voix des femmes au cœur des priorités nationales", a déclaré le responsable de l'ONU à l'occasion du premier forum parlementaire annuel sur l'égalité et la parité, organisé par la Chambre des représentants sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI.



"Le Royaume du Maroc est désormais un modèle dans le monde entier", a souligné M. Doraid, ajoutant que "le rapport sur le genre accompagnant le projet de loi de finances est une manifestation de l'engagement du pays qui soutient l'autonomisation des législateurs et de la société civile pour promouvoir l'égalité dans les politiques financières et assurer que les ressources sont allouées pour la promotion des femmes dans tous les secteurs".



La généralisation des mesures visant la consécration de l'égalité de genre dans les politiques publiques "ouvrira la voie à un développement inclusif et à la création d'emplois durables et décents pour les femmes", a-t-il ajouté, appelant à approfondir la coopération avec la Commission des finances et du développement économique de la Chambre des représentants et à renforcer l'intégration des dimensions de genre dans le suivi et l'évaluation des finances publiques.



Dans ce contexte, le directeur régional d'ONU Femmes a souligné que le Parlement marocain a franchi d'importants pas dans l'harmonisation des textes législatifs avec les engagements internationaux du Royaume en matière de droits des femmes, se félicitant du partenariat entre le Parlement marocain et ONU Femmes depuis la création de cette dernière.



Il a également exprimé la fierté d'ONU Femmes d'être un partenaire du Parlement marocain dans cette démarche, précisant que "les avancées réalisées sur le terrain, telles que l'adoption et la mise en œuvre de divers textes juridiques, notamment la loi organique 130.13 relative à la loi de finances, le Code électoral et la loi 103.13 sur la lutte contre les violences faites aux femmes, illustrent l'importance des réalisations accomplies lorsque des valeurs partagées, des efforts collaboratifs et une volonté politique convergent".



M. Doraid a indiqué que l'engagement de l'institution législative marocaine "ne se limite pas à faire entendre la voix des femmes dans le processus de prise de décision politique, mais renforce également un dialogue crucial sur les réformes législatives, ouvrant la voie à l’adoption de textes législatifs et de politiques plus inclusives visant à autonomiser les femmes et à soutenir leurs droits".



Ce Forum s'inscrit dans le cadre de la stratégie de la Chambre des représentants pour la mise en œuvre des Hautes orientations Royales et des dispositions constitutionnelles et légales relatives à la promotion des droits des femmes, et dans le cadre de l'engagement de la Chambre et de l’ensemble de ses composantes dans l'effort national visant à promouvoir les droits des femmes.



Il vise à institutionnaliser le débat parlementaire sur l'égalité et la parité, à encourager le dialogue public entre le Parlement et toutes les parties concernées. De même, ce conclave a pour objectifs de passer en revue les acquis et les défis du Royaume en matière d'égalité et de parité, et de proposer des pistes de travail parlementaire permettant d'accélérer la cadence pour atteindre l'égalité entre les sexes au Maroc.



Le Forum met en lumière les expériences comparées et les meilleures pratiques en matière d'égalité et de parité, à travers deux principaux axes portant sur "L'autonomisation des femmes et le renforcement de leur participation à la vie publique" et "Les politiques publiques sociales: l'égalité et la parité comme objectifs".