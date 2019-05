Le Maroc un partenaire stratégique potentiel pour l'Indonésie en Afrique

Le Maroc qui jouit d'une position stratégique au carrefour de l'Afrique, de l'Europe et du monde Arabe, est un partenaire stratégique potentiel pour l’Indonésie sur le continent africain, a affirmé la directrice générale du développement des exportations au ministère indonésien du Commerce, Mme Arlinda.

"Compte tenu de sa position géographique distinguée et de sa proximité du marché européen, le Maroc pourrait devenir un partenaire stratégique pour l’Indonésie en Afrique", a indiqué Mme Arlinda, dans une déclaration à la presse à l'occasion de la célébration à Jakarta de la Journée de l’Afrique "Africa Day".

La responsable indonésienne a, de même, relevé que certains pays nord-africains, dont le Maroc, offrent plusieurs opportunités et avantages aux investisseurs étrangers en Afrique, ajoutant que l’emplacement du Royaume lui permet de jouer le rôle de passerelle entre l’Afrique et l’Europe, rapporte la MAP.

Elle a également mis en avant la proximité géographique du Maroc avec l'Espagne et le Portugal, ce qui représente, selon elle, un véritable pont sur le marché européen.

Le Maroc et l’Indonésie s'acheminent résolument vers la signature, courant cette année, d’accords commerciaux bilatéraux, informe Mme Arlinda, ajoutant que les négociations devront être achevées dans les délais impartis.

La Journée mondiale de l'Afrique est le jour de commémoration annuelle de la fondation de l'Organisation de l'unité africaine (OUA), le 25 mai 1963, devenue l'Union africaine (UA) en 2002.

Cette journée, célébrée en Afrique et dans le reste du monde, constitue l'occasion pour chaque pays d'organiser différents événements culturels et gastronomiques dans le but de favoriser le rapprochement avec les peuples africains.

Elle est devenue aujourd'hui une tradition fortement enracinée dans l'ensemble des pays africains et constitue un hommage au combat de tout le continent pour l'indépendance, le développement, le progrès économique, le renforcement de l'unité et la solidarité des États africains.