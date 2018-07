Le Maroc, un partenaire stratégique de la BAD

Le Maroc est un partenaire stratégique de la Banque africaine de développement (BAD), a indiqué, dimanche à Tan Tan, la responsable-pays de la BAD pour le Maroc, Leila Mokaddem.

S’exprimant lors de l’ouverture de la “Green Investment Conference”, en marge de la 14ème édition du Moussem de Tan Tan, Mme Mokaddem a souligné que la BAD accompagne des projets de développement économique au Maroc depuis 50 ans, notamment le Plan Maroc Vert et le projet de l’électrification rurale.

Concernant le développement économique local, en particulier dans la province de Tan Tan, elle a précisé que la BAD, à travers des programmes d’entrepreneuriat et de financement, vise à appuyer le développement durable, relevant l’existence de plusieurs domaines d’intérêt dans le Sud du Maroc, notamment l’écotourisme qui est un important secteur de stimulation du développement de la région.

La “Green Investment Conference” vise à relever les défis portant sur la promotion du climat des affaires et des opportunités d’investissement dans les secteurs public et privé, au niveau national et dans le Sud du Royaume.

Organisée sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI, à l’initiative de la Fondation Almouggar, sous le thème “Le Moussem de Tan Tan, un facteur de rayonnement de la culture hassanie”, l’édition 2018 du Moussem, qui se poursuit jusqu’au 9 juillet, prévoit diverses activités patrimoniales, culturelles, sportives, artistiques et socio-économiques.

Classé en 2005 par l’Unesco “chef-d’œuvre du patrimoine oral et immatériel de l’humanité”, le Moussem de Tan Tan est considéré comme l’une des importantes manifestations culturelles du Royaume.

Inscrit également sur la liste du Patrimoine culturel immatériel de l’humanité en 2008, ce rendez-vous annuel constitue un témoignage vivant et unique de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel des nomades au Sahara marocain.