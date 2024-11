"Le Maroc terre d’explorateurs", thème d’une exposition à Doha qui met en lumière le patrimoine du Royaume

Une exposition intitulée "Le Maroc terre d’explorateurs" s'est ouverte, mardi à Doha, au Qatar, mettant en lumière divers aspects du riche et ancestral patrimoine du Royaume.



Organisée par le musée Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani dans le cadre de l’initiative "Years of Culture" qui célèbre l’Année culturelle Qatar-Maroc 2024, cette exposition se divise en trois sections principales, "Le Maroc, une maison généreuse et multicolore", "Le Maroc écrit l’Histoire" et "Les Lions de l’Atlas".



Chaque section de cette exposition, qui a été inaugurée par l’ambassadeur du Maroc au Qatar, Mohamed Setri, et le fondateur du musée, Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani, en présence d’ambassadeurs accrédités au Qatar et de hauts responsables, offre une perspective unique sur la richesse et l’importance du patrimoine culturel marocain, permettant aux visiteurs de découvrir la profondeur de la culture marocaine et son héritage à travers les siècles.



La première section, qui explore les intérieurs marocains traditionnels, met en valeur une collection de poteries authentiques, de meubles traditionnels, de tapis ornés, de bijoux anciens et de textiles uniques, offrant un aperçu des éléments qui composent le quotidien marocain, tout en faisant valoir l’artisanat et la beauté propres à chaque pièce.



La deuxième section, qui met en avant le rôle important du Maroc dans l’histoire culturelle et scientifique, regroupe des manuscrits rares et des œuvres du sculpteur maroco-tunisien Sahbi Chtioui. Elle met, également, en lumière l’apport de Fatima Al-Fihria, fondatrice de l’Université Al Quaraouiyine à Fès, la plus ancienne université au monde encore en activité.



La troisième partie de l’exposition illustre un aspect du patrimoine marocain qui combine l’art et le courage à travers une collection de poignards marocains dits "Koumia", un ancien fusil utilisé lors de célébrations traditionnelles et une selle décorée de fils d’or et d’argent, dressant un tableau du savoir-faire artisanal exceptionnel dans la fabrication d’équipements équestres.



Dans une déclaration à la MAP, Sheikh Faisal bin Qassim Al Thani a mis en exergue la richesse et la diversité de la culture marocaine ancestrale et authentique, ajoutant que le visiteur du Maroc découvre des trésors qui forcent l'admiration.



Le Maroc se démarque par d'innombrables spécificités et "ce que nous présentons au Qatar dans le cadre de l’Année culturelle ne saurait refléter l’ensemble des richesses dont regorge le Royaume dans ses différentes régions", a-t-il soutenu.

Selon lui, l’exposition "Le Maroc terre d’explorateurs" représente une valeur ajoutée pour l’institution muséale qui l’accueille, tout en permettant aux visiteurs de mieux connaître la culture marocaine.



Dans un document de présentation, le musée indique que l'exposition offre "une occasion précieuse de faire connaître le patrimoine ancestral du Maroc et son authenticité profondément enracinée dans l’histoire. Le Maroc est un pays riche de par son histoire et son patrimoine transfrontalier, qui inspirent tous les passionnés de civilisation et de culture".



L'Année culturelle Qatar-Maroc 2024 est organisée en collaboration avec plusieurs institutions leaders au Qatar, au sein du comité de l'initiative "Years of culture", et avec le soutien du ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication du Maroc, ainsi que des ambassades des deux pays. Le Maroc est le premier pays arabe et africain à être célébré dans le cadre de cette initiative.