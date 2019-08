Le Maroc préside l'instance arabe des énergies renouvelables pour les deux prochaines années

Le Maroc a pris la présidence de l'instance arabe des énergies renouvelables pour les deux années à venir, en marge du 6è Forum international et 5è Forum arabe des énergies renouvelables, tenus les 27 et 28 août dans la capitale jordanienne.

Lors d'une cérémonie qui s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Maroc en Jordanie, Khalid Naciri, le ministre de l'Énergie, des Mines et du Développement durable, Aziz Rabbah a fait part de son estime de la confiance renouvelée au Maroc pour conduire cette organisation, exprimant la détermination du Royaume à œuvrer pour consacrer la conscience et la connaissance de la culture des énergies renouvelables et l'efficacité dans l'utilisation des énergies dans les sociétés arabes, ainsi que la promotion des investissements pour contribuer au développement durable dans la région arabe.

L'Instance arabe des énergies renouvelables est une institution arabe qui assiste les sociétés arabes pour changer leur comportement et leur culture se rapportant à l'utilisation des énergies à travers la sensibilisation et l'action pour le transfert des technologies des énergies renouvelables et promouvoir l'efficacité énergétique dans le monde arabe, rappelle la MAP.

Parmi les objectifs de l'instance figurent notamment le transfert des technologies et la contribution à trouver des opportunités d'emploi dans le domaine des énergies renouvelables dans la région arabe. A cette occasion, le secrétaire général de l'Instance arabe pour les énergies renouvelables, Mohammed Al-Taani, a appelé les gouvernements arabes à se concentrer sur les petites et moyennes entreprises qui se lancent dans l’énergie renouvelable et à réduire leurs coûts de production, afin d’éviter les monopoles dans ce secteur.

Et d'ajouter que le nombre des voitures électriques dans le monde atteindrait plus de 300 millions voitures en 2040, et que le monde dépendrait des énergies renouvelables jusqu’à 70% en 2050, soulignant la nécessité pour le monde arabe d’investir 500 milliards de dollars dans les énergies renouvelables en 2040.