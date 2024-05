Le Maroc parmi les meilleurs pays du monde où les Français peuvent vivre une bonne retraite en 2024

Le Maroc a été classé sur une short list de vingt et un pays dans le monde, établie par le quotidien "Le Figaro", où les Français peuvent couler une retraite paisible.



Ce classement a été réalisé par le journal parisien dans son palmarès 2024 des pays les plus prisés par les seniors français et qui présentent de bonnes conditions d’installation, sur la base d’une fine analyse de 28 critères parmi lesquels, la sécurité, le cadre de vie, le système de santé, les loisirs, le coût de la vie, la confiance, la joie de vivre et l’attractivité.



Pour choisir ces 21 pays qui figurent dans le classement parmi ceux de l'ensemble du globe, "Le Figaro" a effectué un premier tri en sélectionnant ceux qui remplissaient les critères suivants : au moins 1.000 retraités vivant sur place au 31 décembre 2023 selon les chiffres de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, au moins un million d'habitants et au moins une zone verte (vigilance normale) plus grande qu’une ville dans le pays selon la carte de sécurité du ministère des Affaires étrangères, avant de passer au peigne fin les pays choisis selon les 28 critères qu'il a retenus pour annoncer son palmarès.



En 2023, le Maroc a été choisi parmi les destinations les plus prisées des retraités français, devançant notamment plusieurs pays européens.