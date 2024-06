Le Maroc ouvre le bal du Mois du cinéma et de la culture arabes à Karlovac

Le Maroc a ouvert le bal du Mois du cinéma et de la culture arabes, organisé du 04 au 24 juin à l'initiative du Centre de multimédia "Kino Edison" de la ville croate de Karlovac.



L’ambassade du Maroc a ouvert ce cycle cinématographique, mardi soir, avec la projection du film "Rock the Kasbah" de la réalisatrice Laila Marrakchi, au grand bonheur d’un nombre inédit de cinéphiles, indique un communiqué de la représentation diplomatique du Royaume à Zagreb.



Avant la projection, les convives ont pu assister à une authentique cérémonie de thé marocain, appréciant par la même occasion la richesse et la diversité culturelle du Royaume.

Intervenant à cette occasion, le directeur du Kino-Edison, Ivan Gojmerac, s’est réjoui de l’ouverture par le Maroc du cycle du cinéma et de la culture arabes à Karlovac, se félicitant de la grande affluence du public croate à cette manifestation culturelle et de ses témoignages très positifs envers le Royaume.



M. Gojmerac a également indiqué qu’il a toujours été fasciné par la richesse historique et culturelle du Royaume du Maroc, précise le communiqué.



De son côté, le second de l’ambassade du Maroc en Croatie, Karima Benkirane, a indiqué que cet évènement permet de faire découvrir au public de Karlovac une partie de la richesse culturelle ancestrale du Royaume, ainsi que son histoire millénaire et sa position géographique particulière.



Outre le Maroc, le Mois du cinéma et de la culture arabes connaît la participation de plusieurs pays, dont l’Egypte et le Qatar. D’autres cycles culturels régionaux ont été organisés au “Kino Edison”, au cours de l’année, notamment de l’Amérique latine, de l’Asie et de l’Europe.



"Kino Edison" est une institution mythique de Karlovac, qui allie patrimoine culturel, arts audiovisuels et technologie moderne. Il s’agit également d’un centre de conférences, de tourisme éducatif et culturel.