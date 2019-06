Le Maroc offre d'énormes opportunités pour l'investissement britannique

En tant que porte d'entrée au continent africain, le Maroc dispose d'énormes opportunités pour l'investissement britannique et pour l'action commune Maroc-GB en Afrique, a affirmé, jeudi à Rabat, le ministre britannique du Commerce international, Liam Fox.

Dans une déclaration à la MAP à l'issue d'une réunion tenue récemment avec le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Frêts, Aziz Akhannouch, M. Fox a indiqué qu'il "existe d'énormes opportunités au Maroc pour l'investissement britannique et pour notre action commune, le Maroc étant une porte d'entrée au continent africain".

"Nous avons beaucoup de liens avec l'Afrique via le Common Wealth, mais le Maroc dispose de liens culturels, économiques et politiques différents et ensemble nous pourrons couvrir une grande partie des marchés africains émergents de manière à ce que le Maroc et le Royaume-Uni puissent ensemble en tirer profit", a ajouté M. Fox, précisant qu'un agenda "audacieux et ambitieux" sera mis en place pour l'action commune des deux pays.

Par ailleurs, les deux parties ont traité des moyens à même d’assurer la continuité des relations commerciales dans le domaine agricole après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a-t-il fait savoir, soulignant qu'il est très important pour le Royaume-Uni que ses partenaires commerciaux ne soient pas affectés par le Brexit.

Dans ce sens, M. Fox a souligné que les discussions ont également porté sur les moyens d'assurer une transition harmonieuse, ainsi que sur les échanges commerciaux post Brexit lorsque le tarif douanier commun de l'UE ne sera plus appliqué.

Il a, en outre, indiqué avoir évoqué avec M. Akhannouch la participation du Maroc au sommet britannique sur l'investissement africain, prévu en janvier 2020.