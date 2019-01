Le Maroc met son expérience pionnière à la disposition des pays africains

Le Maroc met son expérience pionnière en matière d'exploitation des énergies renouvelables à la disposition des pays africains, a affirmé la veille à Abou Dhabi, le ministre de l’Energie, des Mines, de l'Eau et du Développement durable, Aziz Rebbah,

S’exprimant lors d’une rencontre sur l’utilisation des énergies renouvelables en Afrique, M. Rebbah a souligné que le Royaume met son expérience à la disposition des pays africains notamment dans les domaines de la planification, l’exploitation, l’entretien et l’électrification rurale et ce dans le cadre de partenariats bilatéraux ou multipartites, rapporte la MAP

Et d’ajouter que le continent africain est appelé à tirer profit des opportunités offertes dans les domaines de l’industrie énergétique, la recherche scientifique et le développement social local, notant qu’il est temps de transformer les énergies renouvelables en une véritable économie.

D’autre part, le ministre a mis l’accent sur l’importance de la promotion de la recherche scientifique dans le domaine des énergies renouvelables, soulignant à cet égard l’expérience de l’institut de la recherche dans l’énergie solaire et des énergies renouvelables au Maroc.

Par ailleurs , M. Rebbah a passé en revue les défis qui s'imposent et qui portent notamment sur la garantie de la liberté et l’équilibre énergétique entre les pays africains, le choix technologique convenable au climat en Afrique et l’organisation du secteur des énergies renouvelables.

Et de poursuivre que l’Agence internationale de l’énergie renouvelable peut jouer un rôle principal pour garantir l’accès à l’énergie, l’intégration des systèmes énergétiques régionaux et le transfert des technologies liées aux énergies renouvelables.