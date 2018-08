Le Maroc invité d’honneur du Salon international du livre de Pékin

Sur invitation de la République populaire de Chine, le Royaume du Maroc participe, en tant qu'invité d'honneur, à la 25è édition du Salon international du livre de Pékin qui se tiendra du 21 au 26 août 2018, annonce le ministère de la Culture et de la Communication. Dans un communiqué, le ministère indique avoir élaboré, en prévision de cet événement, un programme professionnel et culturel diversifié comprenant une exposition de livres, des conférences, des réunions et une manifestation musicale. Cette participation se caractérise par une exposition de livres qui dépasse 500 titres, avec un total de près de 1000 exemplaires, relève la même source, notant que ce fonds documentaire constitué d’une sélection d’ouvrages marocains comprend des publications du ministère, en plus de celles des Archives du Maroc, du Conseil de la communauté marocaine à l’étranger, du Conseil national des droits de l'Homme, de la Bibliothèque nationale du Royaume du Maroc, de l'Agence de l’Oriental, de l'Institut Royal de la culture amazighe et de l'Office marocain du tourisme, sans compter un fonds constitué de 300 titres destinés à la vente appartenant aux maisons d’édition qui ont reçu le soutien du ministère de la Culture et de la Communication.

Le ministère ajoute que le programme comporte aussi une série de séminaires et conférences académiques notamment une conférence sur la traduction et la politique linguistique intitulée "La route de la traduction", une conférence centrée sur les relations entre le Maroc et la Chine sous le titre "Les relations sino-marocaines à la lumière de l'initiative de la Ceinture et la Route", et une autre conférence sur la culture marocaine dont le thème est "Les caractéristiques de la culture et de la littérature marocaines".

En outre, des séances musicales tirées du patrimoine culturel artistique marocain sont prévues à l'occasion du Salon international du livre de Pékin.