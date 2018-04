Le Maroc, invité d’honneur du Forum méditerranéen de la photographie

Le Maroc participe en tant qu’invité d’honneur au Forum méditerranéen de la photographie, qui se tiendra du 27 au 29 avril à Houariyat, ville située dans l’extrême nord de la Tunisie. L’un des moments forts de cette manifestation culturelle internationale est l’ouverture d’une exposition de photos sous le titre «Chefchaouen la marocaine avec des yeux arabes», organisée par l’Association Chaouen Online, sponsor du Festival international de la photographie de Chefchaouen, sous l’égide de l’ambassade du Maroc à Tunis et du ministère tunisien de la Culture.

L’exposition, qui se tiendra le 27 avril courant à la Maison des jeunes «Haouaria» marquera ainsi l’un des moments les plus importants du Forum méditerranéen de la photographie qui célèbre le Maroc durant cette première édition, à laquelle prennent également part plusieurs pays, dont l’Italie, la Turquie, Chypre, la Slovénie, la France, l’Espagne, la Palestine, l’Egypte, la Libye et la Tunisie.

Au programme du Forum figurent des expositions de photographies, des ateliers de formation et des concours dans les techniques et l’art de la photographie, reflétant de la sorte la diversité et la richesse du patrimoine culturel des pays méditerranéens. Le but de la manifestation est de mettre en valeur les œuvres des jeunes photographes surtout que “l’art de la photographie attire aujourd’hui de plus en plus de jeunes”. Les visiteurs du Forum méditerranéen de la photographie ont rendez-vous, le 27 avril, avec un défilé de mode traditionnel marocain.