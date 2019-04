Le Maroc et le Bénin renforcent leur coopération agricole

Volonté du Maroc et de la Bulgarie de booster leurs échanges



Le ministre de l'Agriculture, de la Pêche maritime, du Développement rural et des Eaux et Forêts, Aziz Akhannouch, et son homologue bulgare, Rumen Porodzanov, ont examiné, mardi à Meknès, les moyens à même de promouvoir les échanges commerciaux, notamment des produits agricoles.

L'accent a été mis, lors de cette entrevue en marge de la 14e édition du Salon international de l'agriculture au Maroc (SIAM 2019), sur les possibilités de développer les échanges de produits agricoles entre les deux pays et les formes de coopération notamment destinée à l'Afrique et l'élargissement de la coopération dans le domaine des sciences agraires ainsi que la mise à jour de la base juridique contractuelle de coopération dans le domaine agricole.

Les deux parties ont également discuté de l'appui à la valorisation des filières agricoles, de la formation professionnelle agricole, de la recherche-développement, de la sécurité sanitaire et du développement du partenariat public-privé.

S'agissant de la Pêche, la recherche halieutique peut faire l'objet d’une coopération entre l'Institut national de recherche halieutique (INRH) et les instituts similaires en Bulgarie.

Dans une déclaration à la presse, Rumen Porodzanov a fait part de sa volonté de développer les relations bilatérales dans le domaine agricole, notant que l'action commune des deux pays permettra de booster les échanges entre les opérateurs de la filière au Maroc et en Bulgarie.



La Côte d'Ivoire

présente ses atouts



“La Côte d'Ivoire est un grand pays agricole en raison de ses performances tant au niveau des productions végétales que de ses ressources animales et halieutiques”, estime le ministre des Ressources animales et halieutiques, Kobenan Kouassi Adjoumani.

S'exprimant après une visite des stands ivoiriens par le Prince marocain Moulay Hassan, à l'ouverture de la 14ème édition du Salon international de l'agriculture du Maroc (SIAM 2019), mardi à Meknès, le ministre a souligné que cela prouve que la Côte d'Ivoire compte pour beaucoup au niveau international en ce qui concerne les ressources agricoles.

Le pays y anime deux stands, l'un institutionnel comprenant des structures sous tutelle du ministère ivoirien de l'Agriculture et du Développement rural (MINADER) et l'autre avec des coopératives de transformation de produits agricoles.

Le ministre ivoirien a profité de l'occasion pour inviter le Maroc et les autres pays à prendre part à la 5ème édition du Salon international de l'agriculture et des ressources animales d'Abidjan (SARA 2019) prévue du 22 novembre au 1er décembre, en vue d'échanger leurs savoir et expériences dans le domaine.