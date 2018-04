Le Maroc en vedette au Festival de la culture africaine à Canberra

La culture marocaine a été, samedi à Canberra, à l'honneur au Festival de la culture africaine "Africa Party", un événement qui consacre le brassage culturel entre l'Australie et l’Afrique. Des produits de l’artisanat typiquement marocains et des posters présentant la diversité du patrimoine du Royaume ont meublé le stand marocain, qui a suscité l’engouement d’un public venu nombreux pour découvrir les différentes facettes de la culture marocaine. Offrant un cadre de partage et de convivialité, le stand aménagé par l’ambassade du Royaume à Canberra a attiré plusieurs visiteurs qui ont été conviés à déguster le thé marocain préparé dans la pure tradition et les délices de la pâtisserie du Royaume dans les règles de l'hospitalité marocaine. Le stand a connu la visite de plusieurs ambassadeurs accrédités à Canberra, des parlementaires et des membres du gouvernement. « Le stand marocain emmène le visiteur dans un voyage à travers l’histoire du Maroc », s’est félicitée Mme Rachel Stephen-Smith, ministre des Affaires multiculturelles au gouvernement local de Canberra (Parti travailliste) dans une déclaration à la MAP en marge de sa visite au stand, ajoutant que l’ambassade du Royaume a toujours marqué les événements culturels organisés dans la capitale fédérale australienne.

Rappelant la participation « exceptionnelle » du Maroc au Festival multiculturel de Canberra, la ministre a souligné que le Maroc est un pays très riche culturellement avec ses traditions millénaires et sa population extraordinaire, très curieuse et ouverte. Même impression chez Mme Gai Brodtmann, vice-ministre (Shadow cabinet) chargée de la Défense et de sécurité électronique, qui s'est félicitée de la participation du Maroc à cet événement annuel, faisant savoir que le stand marocain offre l’opportunité de découvrir la culture marocaine dans ses différentes facettes. Exprimant son admiration pour les habits marocains riches en couleurs, la responsable australienne a indiqué que le Maroc offre un brassage culturel unique en son genre qui puise son origine dans l'Afrique avec une touche européenne singulière. Elle n’a pas manqué de saluer l’excellence des relations entre le Maroc et l’Australie qui ne cessent de se développer, ajoutant que Canberra et Rabat sont appelées à développer leurs échanges culturels pour la promotion du rapprochement entre les deux peuples.